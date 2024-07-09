用路人注意！台66線拚2028全面高架化 東段標一階交維即起上路

台66線6.5至9.1公里的段平交路口高架化改善工程，施工單位近日正式完成第一階段交維佈設。（記者李容萍攝）

2024/07/09 00:00

〔記者李容萍／桃園報導〕2001年1月通車的台66線東西向快速公路，西起觀音區觀音交流道銜接台61線，東至大溪區銜接市道112甲線與國道3號大溪交流道，全長27.2公里，當初興建時因地方對高架設施有疑慮並非全線高架，在里程0.1至9.1公里間有5處與平面道路交會，往來車輛到路口須停等紅燈，常有肇事，經地方各界爭取，行政院國家發展委員會前年初同意將這些路口高架化，所需費用約80.34億元，採東段標、西段標施工，目標拚2028年全線高架化。

公路局歷經一年多環境影響評估、環境影響差異分析、綜合規劃、初步設計、細部設計，東段標今年2月底開工，但開工後尚須進行管線遷移、側車道路面改善、交維計畫通過及施工前說明會等工作，近日將原主線車輛交維至側車道後正式施工；西段標正辦理招標作業中。

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台66線與平面道路交會的5個路口，包括由東向西為桃82線（楊梅區新文路）、桃84線（新屋區新華路）、桃94線（觀音區保興路二段）、桃89線（觀音區仁愛路二段）、台15線（觀音區濱海路）。

公路局北區公路新建工程分局第二工務段長吳明旭表示，台66線6.5至9.1公里的段平交路口進行高架化改善工程（簡稱東段標），東段標改善後將以高架方式跨越桃84新華路及桃82新文路，契約金額21.99億元，預計2027年3月竣工。

施工單位所完成第一階段交維佈設，台66線由觀音往大溪方向（西往東），高架橋上車輛於桃84新華路前引導至側車道行駛，行駛側車道約1.4公里後，於通過桃82新文路後引導回高架路段續行；而由大溪往觀音方向（東往西），則於桃82新文路前引導至側車道行駛，行駛側車道約1.4公里後，於通過桃84新華路再引導回高架段行駛，近期通行該施工路段車輛全須離開主線行駛側車道，用路人紛紛感覺「台66線開始塞車了」。

對此，吳明旭說，此路段改善工程是於現有通車路段進行施工，是在「路中央」施工，左右都受限制，被稱為「穿著衣服改衣服」的工程，在車流龐大、重車頻繁的台66線進行施工極其不易，一方面要維持原本車輛正常運轉、臨時照明放光不間斷、進行現地管線遷移、改道後車行路面平整，除了考驗工程單位的隨機應變能力，更需用路人體諒，雖然短期施工造成交通不便，但竣工後將可用路人行駛於高效率及舒適的道路環境。

台66線6.5至9.1公里的段平交路口高架化改善工程，施工單位近日正式完成第一階段交維佈設。（記者李容萍攝）

台66線6.5至9.1公里的段平交路口高架化改善工程，施工單位近日正式完成第一階段交維佈設。（記者李容萍攝）

台66線6.5至9.1公里的段平交路口高架化改善工程施工示意圖。（公路局北區新建工程分局提供）

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