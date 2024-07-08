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週二高溫上看36度 西半部午後留心短延時強降雨

氣象署提醒，週二部分地區午後要留心雷雨與伴隨的短延時強降雨。（資料照）

氣象署提醒，週二部分地區午後要留心雷雨與伴隨的短延時強降雨。（資料照）

2024/07/08 20:41

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（9日）各地高溫上看36度，天氣以晴到多雲為主，但西半部地區還有東半部山區午後要留心雷雨與伴隨的短延時強降雨，外出活動請多補充水分，並留意天氣的變化，攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週二各地為晴到多雲，中午過後在西半部地區及東半部山區要留意局部短暫雷陣雨，午後雷雨易伴隨短延時強降雨。另外東南部、恆春半島及清晨至上午中南部地區也有零星陣雨。

氣溫方面，各地高溫普遍可達32至35度，其中台北市及中南部近山區有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請做好防曬，多補充水分避免中暑。

未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週三起雖然高空低壓遠離，但因為北方系統比較活躍，會讓太平洋高壓稍微東退，讓台灣附近吹起西南風。一方面會讓午後對流改往北部、東半部移動，預測午後較大雨勢會往北部、東半部移動；而中南部則以山區為主，另外海峽的水氣也會在清晨到上午移入，沿海平地高溫的情況會稍微緩解，但內陸還是比較悶熱。到這個週末太平洋高壓又會增強，這時午後對流減少，全台可能又會迎來一次晴朗悶熱的天氣。

紫外線指數部分，各地皆達過量級或危險級，外出請注意防曬。

空氣品質方面，9日環境風場為偏南風。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週二高溫普遍可達32至35度，其中台北市及中南部近山區有局部36度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

週二高溫普遍可達32至35度，其中台北市及中南部近山區有局部36度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線強烈，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線強烈，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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