效能更強！超級電腦「創進一號」7月上線 接替台灣杉一號

新超級電腦創進一號已於7月上線。（國網中心提供）

2024/07/08 12:14

〔記者楊媛婷／台北報導〕新一代超級電腦「創進一號」於今年7月起正式提供服務，接替除役的台灣杉一號，國研院國網中心今（8日）表示，創進一號的CPU架構適用於各類高效能計算工作，包括氣候預測、天體物理模擬、分子模型模擬、工程設計與模擬等多個研究領域，將為這些領域提供計算資源支持。

創進一號設置於國網中心的台南分部，國網中心表示，創進一號以CPU架構建置，擁有558台x86-64架構的計算節點，共計6萬2496個計算核心，整體效能最高達3.5Petaflops，9.2PB儲存能量，也是首次於主機設有40台ARM架構計算節點，供使用者作先行的異質架構測試使用，以作為國網中心日後建置新主機的參考，另創進一號與台灣杉三號使用相同的SLURM排程系統與InfiniBand高效能網路，延伸其高效能、擴展性和可靠性，使用者無需重新學習job script語法，多數程式碼只需稍微調整並重新編譯後即可使用。

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國網中心張朝亮主任表示，創進一號主要接替2017年建置的台灣杉一號（1.7 Petaflops），以更好的能源效率提升計算效能，並逐步建立更強大的計算基礎設施，今年底將完成16 Petaflops的GPU算力建置，以適應大型語言模型以及數據驅動等AI相關研究與應用需求；並依循國際先進國家高速計算建置趨勢，以2028年前完成建置200-300 Petaflops算力為目標，進一步推動台灣在全球科技研發領域的競爭力。

國網中心指出，在前導測試期中，創進一號已在多領域展示卓越性能，包括天文物理、流體力學、大氣科學、高能物理、材料計算等，中研院天文物理研究提升計算速度5.3倍；中興大學與成功大學大幅提升流體力學計算模擬規模，將10億等級的極微小網格運算時間從數月縮短至40小時；台大海氣耦合模式測試效率相較台灣杉三號提高80%；量子化學與材料計算的研究也大幅加速，顯示出創進一號對科研創新的強大推動力。

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