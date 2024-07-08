台北大學與台灣指數公司推廣「台灣永續評鑑」 7檔指數成功商品化

國立台北大學與台灣指數公司攜手合作推廣「台灣永續評鑑」，7檔指數成功商品化。（國立台北大學提供）

2024/07/08 12:37

〔記者陳奕劭／新北報導〕國立台北大學近日與台灣指數公司簽訂研發成果移轉合約，協助台灣證券交易所利用「台灣永續評鑑」技術建構世界級ESG評鑑與相關資料庫，促進企業永續發展，希望落實「壯大台灣資本市場價值」的目標，並讓台灣被世界看見。

「台灣永續評鑑」技術與世界主流的永續績效評鑑準則趨勢同步，藉由社會（S）、經濟（E）、環境（E）及揭露（D）四大構面（SEED），設計接軌國際永續趨勢並貼近在地的題項，系統性檢視企業是否設定適當永續願景、進而以具體行動落實與提升永續發展成效。

請繼續往下閱讀...

「台灣永續評鑑」近年除與國內大型金融機構進行授權合作外，亦已與證交所及臺灣指數公司合作發布13檔指數，其中7檔指數已經成功商品化，ESG、ETF等商品規模已經超過新台幣426億（至2024年6月28日為止）。

為擴大技術效益，台北大學以技術讓與的方式與臺灣指數公司合作，使其將本套評鑑技術搭配金融政策推動，將更能促進與引導台灣企業與金融業重視永續發展與永續投融資，達成2050淨零永續的目標。

本套技術讓也是國立台北大學將研發成果移轉至產業界應用的成功案例，不僅發揮大學促進知識的累積與擴散功能，同時共創產學雙贏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法