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台東鐵花燈之祭第二季登場 免登陸近距離與月球合影

2024鐵花燈之祭第二季「璀璨星際」即日起在鐵花新聚落正式展出，共有「太空忘憂」、「月之魅影」、「行星圓舞曲」、「12星座長廊」及「流星隧道」等五大展區。 （記者黃明堂翻攝）

2024鐵花燈之祭第二季「璀璨星際」即日起在鐵花新聚落正式展出，共有「太空忘憂」、「月之魅影」、「行星圓舞曲」、「12星座長廊」及「流星隧道」等五大展區。 （記者黃明堂翻攝）

2024/07/07 17:23

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府推出2024鐵花燈之祭第二季「璀璨星際」即日起在鐵花新聚落正式展出，共有「太空忘憂」、「月之魅影」、「行星圓舞曲」、「12星座長廊」及「流星隧道」等五大展區持續展出至9月30日。

縣府表示，2024鐵花燈之祭第一季「繁花盛宴」，推出後大獲好評後隨進行第二季「璀璨星際」，民眾驚呼史上最快換展速度！7月2日試燈已吸引眾多遊客拍照打卡，迫不及待將美景分享給親朋好友。

縣政府指出，無光害的夜空向來是台東最引以為傲的最美星空，「璀璨星際」以月之魅影為主題，現場有6米巨大月球，讓民眾不用舉頭望明月，近距離跟月球合影。「太空忘憂」展區的超萌太空人在星海中遙望月球，帶領民眾在浩瀚星空中展開太空之旅；「行星圓舞曲」用8大行星環繞太陽為中心，伴著夜空，營造圍繞在太陽系漫步的感覺；隨著光線與空間變化的「流星隧道」，彷彿時空之門緩緩流動；星座迷更別錯過「12星座長廊」，漫步在12星座的投影廊道，尋找自己的星座外，還可以來場銀河星際的浪漫邂逅。

縣政府表示，現正展出的第二季「璀璨星際」，首次與熱氣球嘉年華結合，在7/24-8/1邀請「地球」與「月球」造型熱氣球於鹿野高台緩緩升空，創造「白日賞球、夜間賞燈」的旅遊樂趣。

2024鐵花燈之祭第二季「璀璨星際」即日起在鐵花新聚落正式展出，共有「太空忘憂」、「月之魅影」、「行星圓舞曲」、「12星座長廊」及「流星隧道」等五大展區。 （記者黃明堂翻攝）

2024鐵花燈之祭第二季「璀璨星際」即日起在鐵花新聚落正式展出，共有「太空忘憂」、「月之魅影」、「行星圓舞曲」、「12星座長廊」及「流星隧道」等五大展區。 （記者黃明堂翻攝）

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