旅遊旺季到 立榮、華信7月金門加班機時刻表出爐
〔記者吳正庭／金門報導〕旅遊旺季來臨，台灣本島往返金門航線1位難求，金門縣府公告最新一波立榮、華信航空公司台、金航線7月加班機時刻表，其中立榮自即日起陸續針對不同時段，以70人座、184人座的加班機因應，華信自23日至27日，每天以158人座的飛機，共提供來回3160個座位。
縣府觀光處表示，旅遊旺季一到，加上金門各項活動陸續開跑，還有小三通人流增加，造成空中航班載客率幾乎滿檔，縣府已多次請交通部民航局、航空公司增開班機；小三通部分也多次請航港局評估增班，目前仍持續爭取中。
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縣府提醒，目前所公布的加班機時間，會視狀況滾動式調整，詳細航班資訊仍以航空公司公告為主。
立榮航空台、金加班機時刻：
1、7/5-8,11,14,19,22,24-27,29-31
台北-金門B7-9207/18:45~20:05 AT7
金門-台北B7-9208/20:40~21:55 AT7
2、7/7-9,11-14,16,19,22-24,26-27,29-31
台北-金門B7-9205/11:35~12:55 AT7
金門-台北B7-9206/13:30~14:45 AT7
3、7/10,17,22,24,29,31
台北-金門B7-8825/16:20~17:40 AT7
金門-台北B7-8826/18:20~19:35 AT7
4、7/18
台北-金門B7-9207/18:45~19:50 放大機型
金門-台北B7-9208/20:40~21:40 放大機型
5、7/7,9,13,18,22,24,27,29
台中-金門B7-9211/08:40~09:45 AT7
金門-台中B7-9212/10:20~11:20 AT7
立榮航空網址
（http://www.uniair.com.tw）、電話：（02）2508-6999。
華信航空加班機時刻：
1、台北-金門AE1281/11:00、AE1283/15:05
2、金門-台北AE1282/13:00、AE1284/17:00
華信航空網址
（http://www.mandarin-airlines.com）、 412-8008（手機先撥02）。詳細航班資訊以航空公司公告為主。