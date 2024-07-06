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旅遊旺季到 立榮、華信7月金門加班機時刻表出爐

立榮、華信台金航線七月有加班機。（記者吳正庭攝）

立榮、華信台金航線七月有加班機。（記者吳正庭攝）

2024/07/06 20:57

〔記者吳正庭／金門報導〕旅遊旺季來臨，台灣本島往返金門航線1位難求，金門縣府公告最新一波立榮、華信航空公司台、金航線7月加班機時刻表，其中立榮自即日起陸續針對不同時段，以70人座、184人座的加班機因應，華信自23日至27日，每天以158人座的飛機，共提供來回3160個座位。

縣府觀光處表示，旅遊旺季一到，加上金門各項活動陸續開跑，還有小三通人流增加，造成空中航班載客率幾乎滿檔，縣府已多次請交通部民航局、航空公司增開班機；小三通部分也多次請航港局評估增班，目前仍持續爭取中。

縣府提醒，目前所公布的加班機時間，會視狀況滾動式調整，詳細航班資訊仍以航空公司公告為主。

立榮航空台、金加班機時刻：

1、7/5-8,11,14,19,22,24-27,29-31

台北-金門B7-9207/18:45~20:05 AT7

金門-台北B7-9208/20:40~21:55 AT7

2、7/7-9,11-14,16,19,22-24,26-27,29-31

台北-金門B7-9205/11:35~12:55 AT7

金門-台北B7-9206/13:30~14:45 AT7

3、7/10,17,22,24,29,31

台北-金門B7-8825/16:20~17:40 AT7

金門-台北B7-8826/18:20~19:35 AT7

4、7/18

台北-金門B7-9207/18:45~19:50 放大機型

金門-台北B7-9208/20:40~21:40 放大機型

5、7/7,9,13,18,22,24,27,29

台中-金門B7-9211/08:40~09:45 AT7

金門-台中B7-9212/10:20~11:20 AT7

立榮航空網址

http://www.uniair.com.tw）、電話：（02）2508-6999。

華信航空加班機時刻：

1、台北-金門AE1281/11:00、AE1283/15:05

2、金門-台北AE1282/13:00、AE1284/17:00

華信航空網址

http://www.mandarin-airlines.com）、 412-8008（手機先撥02）。詳細航班資訊以航空公司公告為主。

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