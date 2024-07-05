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桃園八德旗艦公園地下有廢棄物 害工程延後1年完工

八德區楓樹腳公園旗艦型特色公園，高架景觀棧道大致完工。（記者謝武雄攝）

八德區楓樹腳公園旗艦型特色公園，高架景觀棧道大致完工。（記者謝武雄攝）

2024/07/05 20:20

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府在八德楓樹腳打造旗艦型特色公園，未料工程開挖後發現大量垃圾，不僅浪費1年多的時間，經費還增加3000萬元，工程要拖到今年10月才會完工。

工務局表示，公園動工後發現地下埋有家電碎料、單車內胎等民生垃圾，數量多達2000立方米，垃圾清理就花了1年多的時間，由於該土地是軍方無償撥用，經過協商，清運費用由市府負擔，所以興建費用也由8千萬元增至1.1億元，由於楓樹腳公園屬淺開挖工程，事前未做鑽探，未來會將鑽探列入SOP，避免情況重演。

工務局說明，楓樹腳公園將建置一座全國最高的16公尺長頸鹿遊戲塔，雖然已經完工，但目前工廠正在模擬遊戲塔（溜滑梯）的安全性，如無意外，八月中旬就可以現場安裝。

工務局表示，長頸鹿遊戲塔會在取得認證、絕對安全情況下才會開放使用。

由於工程一再延宕，地方上議論紛紛，市議員呂林小鳳日前要求現勘，她認為營區被埋垃圾不可思議，請市府追究相關單位責任，另外垃圾造成工程延誤，工程從去年十月底完工更改至六月底完工又挑票，預計要到今年十月，一再跳票讓地方無法接受，也要求工程驗收需要確實外，也應做好工程進度的督促工作，不要讓民眾一再失望。

據悉，市府斥資近8千萬元打造楓樹腳公園為八德區旗艦型特色公園，公園位於八德區瑞發里、瑞泰里，占地約3.5公頃，內容包括高架景觀棧道、長頸鹿遊戲塔、共融式遊戲場等，除長頸鹿遊戲塔外，其餘已經大致完工。

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