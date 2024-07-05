退運垃圾車驟降至0是放水？彰化縣環保局駁斥

自7月1日起，彰化縣把薄片塑膠、紙容器等回收物品，以及生、熟廚餘列為垃圾落地重點稽查目標。（圖環保局提供）

2024/07/05 19:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕自7月1日起，彰化縣把薄片塑膠、紙容器等回收物品，以及生、熟廚餘列為垃圾落地重點稽查目標。5天來整車被退運的垃圾車，從首日7車到今天Safe，全部安全過關，1車都沒有，退運率驟降到0。

有民眾質疑因公所反彈太大而放水，對此，環保局嚴正駁斥並強調，如果要隨便放行，一開始就不用大費周章實施新制，新政策旨為讓垃圾從源頭減量，減少焚化爐處理負荷量，因此，會貫徹始終，只要進入溪州焚化廠的垃圾車都要被稽查，稽查標準如一，發現一袋垃圾中含有超過12件可回收物或30%以上的生熟廚餘，即對整車垃圾退運處理，記點並對垃圾量較高的鄉鎮市提高檢查頻率，違規點數累積到超過規定，清潔隊長、垃圾車司機都要接受上課講習。

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被開第一槍的彰化市公所，由於年度記點已達24點，清潔隊長洪崇棠與垃圾車司機都必須到溪州焚化廠接受4小時上課講習。

市公所為此也在臉書粉絲專頁呼籲鄉親，關心咱ㄟ清潔隊長及垃圾車司機，不要讓他們再為大家被處罰了，丟垃圾請務必做好資源回收，做回收時，如果是少量的衣物、布玩偶綑綁或裝袋後，直接交給資源回收車，若數量多、量體較大，好比說棉被、枕頭等布製品，可撥打彰化市清潔隊廢棄物清運申請專線，電話（04）7122288 ，清潔隊架設網頁版的申請頁面，預計7月10日上線。

彰化垃圾分類新制7月1日上路首週，薄片塑膠、紙容器等回收物品，以及生、熟廚餘列為垃圾落地重點稽查目標。（圖環保局提供）

薄膜和吸管都是垃圾，不能回收。（記者張聰秋攝）

家家戶戶幾乎天天都會產生的蛋殼要當垃圾處理，不能用廚餘處理。（記者張聰秋攝）

垃圾車進溪州焚化廠都要接受稽查，首週退運率大幅下降，第1天退了7車到了第5天0車，退運率歸零。（圖環保局提供）

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