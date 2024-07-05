配合嘉義市鐵路高架跨橋施工 北興陸橋7/29起限高3.8公尺

嘉義市鐵路高架化將跨橋施作永久軌高架，7月29日起限高3.8公尺。（記者王善嬿攝）

2024/07/05 18:42

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市鐵路高架化如火如荼進行，為跨橋施作鐵高永久軌高架橋，北興陸橋7月29日起到鐵路高架通車、舊橋拆除前，限高3.8公尺。

鐵道局中部工程分局昨天（4日）在太師府廟召開交通維持前說明會，段長梁恊勝說，北興陸橋交通維持作業29日上午9點起實施，施工工期約152天，預計12月27日完工。

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北興陸橋跨越橋施工限高3.8公尺，高度3.8公尺以上大型車輛請改由文化路、博愛陸橋、嘉雄陸橋通行，限高措施將持續到鐵路高架化通車及北興陸橋拆除，並會設置限高架設施避免大型車輛誤入。

為跨越橋工作車推進、底版組拆及混凝土澆置等作業施工，在12個不連續工作天的晚間9點至隔天上午6點，封閉北興陸橋，請駕駛依指揮人員引導，配合工區交通維持設施及交通標誌牌面指引改道。

工程承包商根基營造簡報指出，北興陸橋施工採用跨越橋推進工作車懸吊系統模板施作，上方施工不影響下方陸橋車輛通行安全。

鐵道局說，嘉義市區鐵路高架化計畫起點位於嘉義市嘉北車站北方約2.3公里處、終點位於嘉義縣水上車輛基地，全長10.9公里，除了北興陸橋，還跨越博愛、嘉雄陸橋以及垂楊大橋，後續3座橋施工方式相同，預計自今年10月到2027年4月，依序施作博愛陸橋、垂楊大橋、嘉雄陸橋的跨橋工程。

夜間模板吊裝工程，施工不影響陸橋的安全。圖為施工模擬圖。（嘉義市政府提供）（記者王善嬿攝）

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