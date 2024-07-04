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火速完售！黃偉哲線上賣芒果 12公噸40分鐘賣光

台南市長黃偉哲（右）今日參加電視購物平台直播節目，大力推銷台南愛文芒果。 （南市政府提供）

台南市長黃偉哲（右）今日參加電視購物平台直播節目，大力推銷台南愛文芒果。 （南市政府提供）

2024/07/04 18:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲今（4）日北上參加電視購物平台直播節目，極力推銷台南愛文芒果，平台備貨2000箱計12公噸芒果線上開賣，現場電話聲絡繹不絕，40分鐘就完售供不應求，讓主持人又驚又喜。

黃偉哲表示，台南芒果產量全台第一，每兩粒芒果就有一粒來自台南，被稱為芒果的故鄉，透過直播通路帶動宅經濟，將農產品新鮮直送到消費者手上，也正是臺南芒果的好品質，才能讓對品質要求嚴格的購物平台，連續6年推薦上架。

黃偉哲強調，台南芒果的好滋味不僅要推薦給全國消費者，更要分享給全世界，因此日前他率農業局團隊快閃式的前往新加坡、馬來西亞、日本三國，為上架於國際超市通路的芒果進行推廣行銷，目前預約訂單接踵而至，未來除愛文外，也將持續拓展金煌、西施等品種，讓民眾可以嚐到更多不同風味的芒果。

南市農業局表示，今年度芒果受到氣候影響，產量較去年略減，收成預計6萬多公噸，但芒果美而甜，風味濃郁，台南芒果產季將持續到7月中旬後，喜愛芒果的饕客提早訂購，以免向隅。

農業局表示，這次上平台的芒果，嚴選來自南化專門外銷的愛文芒果，由於台南日照充足，加上南化地區氣候較平地低2度，且種植於排水性極佳的山坡地形，造就南化愛文芒果擁有濃郁香氣、甜而不膩、果肉結實有Q度等特色，今年芒果評鑑奪冠區域就在南化，相當難得。

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