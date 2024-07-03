四技二專技優甄審入學招4646名額 今起登記就讀志願序

113學年度四技二專技優甄審入學招4646名額，今起登記就讀志願序。（資料照，記者楊綿傑攝）

2024/07/03 15:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕各校日前已公告113學年度四技二專技優甄審入學正取生與備取生名單，技專校院招生委員會聯合會提醒，考生須於今起至7月5日下午5時止，上網登記就讀志願序並確定送出。

113學年度四技二專技優甄審入學招生，計70所科技校院及大學參與招生，提供1217系科（組）、學程，4646名招生名額，報名人數則總計有7236人。

請繼續往下閱讀...

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，不論正取、備取1個或多個校系科（組）、學程，均須於7月3日10時起至7月5日17時止，上網登記就讀志願序並確定送出，經電腦統一分發錄取後，始可取得入學資格；凡於規定時間內未上網登記就讀志願序，或雖有上網登記就讀志願序但僅暫存未「確定送出」者，均以未登記論，即喪失網路登記資格與分發機會。

而聯合會會依各甄審學校正取生與備取生名單及考生所登記之就讀志願序進行統一分發，每1位考生至多分發錄取1個校系科（組）、學程。統一分發結果將於今年7月9日10時起公告，考生可由四技二專聯合甄選委員會網站查詢統一分發結果，不另寄發書面通知。獲分發之錄取生須自行至錄取學校網站查詢辦理報到資訊，分發錄取生務必依所錄取學校規定時間及方式完成報到手續。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法