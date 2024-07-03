熱浪襲彰化 織襪業者「開冷氣專區」逆勢吸客

樂活襪之鄉博物館，歡迎車友進來吹冷氣。（記者顏宏駿攝）

2024/07/03 13:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣境內多個鄉鎮近來頻頻飆出全台最高溫，嚇走不少怕熱的遊客，但社頭鄉的樂活襪之鄉博物館逆勢操作，成立「重機、鐵馬借問站」，標榜「有冷氣吹」，意外吸引重機和腳踏車族群光臨。

暑假是每年的觀光旺季，但今年從6月下旬至今，彰化縣頻頻飆出全台最高溫，遊客往南投的山上跑，田尾公路花園的業者「等嘸郎」，熱到唉唉叫。

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但位於社頭織襪專區的樂活襪之鄉博物館完全不受這波「熱浪影響」。他們在館內開闢「重機、鐵馬休息區」，歡迎重機車手或腳踏車騎士進來「吹冷氣」。

樂活襪之鄉博物館經理江姵槿說，山腳路是彰化縣很重要的觀光線，它因道路窄小，吸引許多重機車隊和腳踏車隊，沿途有許多觀光景點，社頭鄉有福井食堂、手套博物館、清水岩寺、新和春醬油、豪咖啡、真姐PURE food…等都很適合遊玩和購物。

她說，彰化有美麗的山海平原景色，八卦山沿線近年來也成為重機車友喜歡旅行的路線，而社頭鄉銜接台76線快速道路與台61線西濱快速道路，更成為重機車友必經中途休息站。

車友王添培說，很多人喜歡出國玩，但其實騎重機暢遊台灣不輸國外旅遊，像今天他們到社頭的樂活織襪廠，很驚豔台灣製襪子可以有這麼多機能性。而他們車隊每次都有百輛以上重機，騎重機更能深入的在台灣各角落玩，騎重機並非只能橫衝直闖，也可以慢速的騎，享受吹吹風的樂活之旅。

重機車手聚集樂活襪之鄉博物館外。（記者顏宏駿攝）

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