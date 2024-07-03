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嘉義縣YouBike啟用 今年底完成1000輛

嘉義縣長翁章梁（中）等在故宮南院騎乘YouBike。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（中）等在故宮南院騎乘YouBike。（記者林宜樟攝）

2024/07/03 12:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推動公共運輸，引進Youbike公共自行車，今天在故宮南院舉辦啟用儀式，第一階段在朴子市、太保市、民雄鄉、水上鄉及中埔鄉建置60站及450輛自行車，年底將完成至少130站共投入1000輛自行車；因嘉義縣市屬共同生活圈，且台南市、高雄市及屏東縣均為YouBike2.0系統，民眾可在5縣市內跨區使用，不需收取跨區調度費用，5縣市形成共享單車生活圈，有民眾笑說「以後可以從嘉義騎到屏東了」。

嘉義縣長翁章梁、故宮院長蕭宗煌、微笑單車董事長劉麗珠、朴子市長吳品叡、太保市長鄭淑分、民雄鄉長林于玲、水上鄉長林緗亭及中埔鄉長李碧雲等今天一同為嘉義縣YouBike進行啟用，騎單車繞行故宮南院，歡迎民眾多利用。

翁章梁表示，YouBike2.0費率前4小時每30分鐘10元，4至8小時每30分鐘20元，超過8小時每30分鐘40元；Youbike2.0E（電輔車）前2小時每30分鐘20元，第3小時每30分鐘40元，縣府鼓勵民眾使用，即日起至2025年7月2日，民眾加入會員，利用悠遊卡、一卡通或手機APP掃碼就可租借，前30分鐘騎乘補助10元。

為鼓勵嘉義縣民眾騎乘，至今年8月31日，民眾加入微笑單車會員，完成加保「公共自行車傷害險」，活動期間完成租借，同站借還5分鐘以上或跨站借還，完成借還車流程並扣款成功，可參與抽獎，每騎5次獲得1次抽獎機會（YouBike2.0算1次，Youbike2.0E算2次），每人以卡號為單位，每卡限1個得獎名額，最大獎為全聯禮券5000元。

嘉義縣長翁章梁等進行打氣，象徵嘉義縣YouBike啟動。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁等進行打氣，象徵嘉義縣YouBike啟動。（記者林宜樟攝）

故宮南院是嘉義縣知名景點，園區內設置YouBike站點。（記者林宜樟攝）

故宮南院是嘉義縣知名景點，園區內設置YouBike站點。（記者林宜樟攝）

嘉義縣YouBike即日起啟用。（記者林宜樟攝）

嘉義縣YouBike即日起啟用。（記者林宜樟攝）

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