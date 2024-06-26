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老舊校舍換外牆翻新 高雄苓雅區中正國小變美了

高雄苓雅區中正國小校舍外牆補牆和及換新裝，最後1棟的日僑學校租用校舍於今年6月完工，選用薰衣草紫色為基底，讓老舊校舍整體都亮了起來！（記者許麗娟攝）

高雄苓雅區中正國小校舍外牆補牆和及換新裝，最後1棟的日僑學校租用校舍於今年6月完工，選用薰衣草紫色為基底，讓老舊校舍整體都亮了起來！（記者許麗娟攝）

2024/06/26 13:58

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區中正國小因校舍老舊、外牆斑駁，自2013年起進行6棟校舍逐棟施作耐震補強暨外牆整建，歷經12年，今年6月終於完工，今（26）日熱鬧迎接校舍新裝，同時啟用「藏寶書苑」社區共讀站。

苓雅區中正國小於1980年自鼓山區蓮海路遷校至現址，校舍使用至今已45年，陸續出現外牆斑駁等現象，恐危及師生安全，2013年起開始進行6棟校舍的逐棟耐震補強施作工程，同時配合校園美感環境再造，以玫瑰色為基底，融合粉嫩色系的橙黃橘綠紫色等調換上亮麗新裝，而校園入口的前玄關則為Tiffany藍，繽紛色彩讓校園景觀明亮了起來。

校長陳棨信今啟用典禮上親自指揮學校國樂團演出「台灣追想曲」，陳棨信表示，這首曲子呼應了中正國小從椰影夕照的西子灣到人文薈萃的五塊厝的發展脈絡，而校舍外牆整建的最後一塊拼圖是日前完工的前玄關，以及日僑學校租用的信義樓，此一工程總經費 1400萬元，除了讓學校的環境大大的改善，也讓日僑學校的師生也能有一個安全舒適的學習環境。

中正國小今天同時為新落成的社區共讀站「藏寶書苑」進行啟用揭牌儀式，全新營造有溫度的閱讀空間，除了提供小朋友更舒適的看書環境，也開放給社區民眾共同使用。

中正國小6棟校舍因逐棟進行外牆改造，歷經12年已全數完工。（記者許麗娟攝）

中正國小6棟校舍因逐棟進行外牆改造，歷經12年已全數完工。（記者許麗娟攝）

苓雅區中正國小校長陳棨信擔任指揮，帶領學校國樂團於校舍改裝新用典禮上演出。（記者許麗娟攝）

苓雅區中正國小校長陳棨信擔任指揮，帶領學校國樂團於校舍改裝新用典禮上演出。（記者許麗娟攝）

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