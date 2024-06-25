北市抽驗蔬果農藥 違規比例達23％名單曝光

台北市衛生局公布5月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，包括「九層塔」、「韭菜花」各3件。（台北市衛生局提供）

2024/06/25 17:54

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市政府衛生局公布5月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，共計抽驗52件蔬果產品，有12件不符規定，包含欣葉台菜A9館的九層塔、微風超市南山店的白蘿蔔、美福食集的韭菜花及九層塔、潮味決士林中正店的白蘿蔔、天外天麻辣火鍋的百香果等。

此次抽驗不符規定的產品，包括「九層塔」、「韭菜花」各3件；「白蘿蔔」2件；「百香果」、「木瓜」、「紅鳳菜」、「紅櫻桃」各1件，各檢出1到2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，除「紅櫻桃」外，均為高風險產品。

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不符規定業者名單：

「欣葉台菜信義新天地A9館」九層塔被驗出殺菌劑曼普胺及歐西比，檢驗標準均不得檢出；「嘉年華小吃店」紅鳳菜被驗出殺菌劑芬諾尼，標準為不得檢出。「田心蔬果（田進和）」韭菜花被驗出殺菌劑賽普洛0.04ppm，標準為0.01ppm以下。「第一果菜批發市場地號433」羅勒（九層塔）被驗出殺草劑草殺淨0.01ppm及殺菌劑達滅芬2.6ppm，標準分別為不得檢出及2.5ppm以下。

「微風超市南山店」白蘿蔔，被驗出殺蟲劑達特南0.15ppm，標準為0.05ppm以下；「美福食集」台灣特選韭菜花，被驗出殺蟎劑芬佈賜，標準為不得檢出，台灣特選九層塔，則被驗出殺菌劑百克敏0.03ppm，標準為0.01ppm以下；「中山區龍江路179巷15之5號」韭菜花，被驗出殺蟲劑百利普芬0.19ppm，標準為0.01ppm以下。

「潮味決湯滷專門店士林中正店」白蘿蔔，被驗出殺蟲劑賽速安0.48ppm及殺蟲劑三氯松0.04ppm，分別超出標準0.25ppm以下及0.01ppm以下；「天外天麻辣火鍋」百香果，被驗出殺蟲劑賽滅淨，標準為不得檢出；「協豐水果行」加州紅櫻桃，被驗出殺菌劑滅芬座，標準為不得檢出；「菓之鄉水果專賣店」木瓜，被驗出殺蟎劑必芬蟎，標準為不得檢出。

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。另已通知台北農產運銷股份有限公司，依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天。

台北市衛生局公布5月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，包括「九層塔」、「韭菜花」各3件。（台北市衛生局提供）

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