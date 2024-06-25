桃市文青國中小學校舍第2期開工 預計2026年底完工

桃園市長張善政（左4）主持文青國中小學2期校舍開工動土典禮。（記者周敏鴻攝）

2024/06/25 17:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕去年9月首度招生的龜山區文青國中小學，目前已有國小部1年級新生4班，桃園市政府將斥資6億2500餘萬元推動校舍第2期工程，今天（25日）開工後，將新建國小、國中、圖書、專科棟等4棟校舍，預計2026年底可完工，屆時將朝滿招國小36班、國中24班進行規劃。

桃園市長張善政下午主持文青國中小學2期校舍開工動土暨1期校舍啟用典禮，他說，文青國中小學可因應龜山區桃園機場捷運A7站周邊的就學需求，市府盼能打造雙語教育環境，提供學生國際化、多元化的優質學習空間。

請繼續往下閱讀...

第1期工程2022年3月間開工，斥資2億8800餘萬元，興建1棟校門傳達室、1棟2層樓的幼兒園棟、1棟4層樓的國小棟，去年幼兒園棟先落成啟用並供作幼兒園5班、9月間入學的國小部1年級4個班級新生教室，其餘工程則於今年1月完工。

第2期工程，將興建4棟校舍，分別是4層樓的國小、國中、專科棟與3層樓的圖書棟，其中圖書棟規劃圖書室與視聽教室，至於國小棟會設置15間一般教室、1間健康中心，國中棟規劃25間一般教室、1間教務處，專科棟會設置專科教室15間、資訊教室2間，以及教師室、會議室等行政空間7間與廚房1間，預計2026年底可完工。

文青國中小學第1期校舍工程已完工啟用。（記者周敏鴻攝）

文青國中小學第2期校舍工程完工模擬示意圖。（桃園市政府提供）

文青國中小學第2期校舍工程完工模擬示意圖。（桃園市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法