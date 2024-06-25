國土計畫說明會臨時抱佛腳？ 雲林綠議員痛批「不尊重縣民」

今雲林縣議會民進黨團多位議員今縣黨部召開記者會，針對昨國土計畫法說明會召開提出疑問。（記者李文德攝）

2024/06/25 17:56

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府昨與3位立委邀請中央單位召開國土計畫說明會，今雲林縣民進黨團開記者會，痛批縣府以不當資訊抹黑，且未和基層農民縣民溝通，現在第三階段修正送件前才開說明會，無疑是「臨時抱佛腳」；張麗善回應，應齊心為流汗水的農民發聲，不應費盡口水。

今雲林縣議員張維崢、林文彬、張庭綺、洪如萍、蔡永富及蔡岳儒，在民進黨雲林縣黨部召開記者會，針對昨國土計畫法說明會召開提出疑問。

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林文彬、洪如萍表示，縣府強調開44場說明會，但基層反映不知道有此事，且第一階段國土計畫從2021年4月30日公告迄今，但縣民仍不清楚。另縣府推卸責任時，拿屏東縣舉例質疑標準不一，卻閉口不提彰化或南投送審時，必須對農民做更詳盡溝通才是。

蔡岳儒表示，開說明會時機十分荒誕，雲林縣現在公告的國土計畫法劃設是2022年12月15日縣府正式發布功能分區圖草案，但過了一年半後才開說明會砲轟中央，這段時間何時與農民、縣民溝通？6月底第三階段修正計畫剩5天就要送件，7、8月才要下鄉巡迴才要跟縣民開地方說明會，無疑「臨時抱佛腳」，且對雲林縣民不夠尊重。

張維崢還補充，這場說明會顯然準備許久，在人潮爆滿的狀況下，竟未給關心民眾一瓶水，連小細節都未注意，面對龐大的國土計畫法怎規劃好？張庭綺表示，縣府還拿六房媽做不當舉例，明顯有意抹黑、刻意迴避專業。

對此雲林縣長張麗善表示，當時有陸續開說明會廣邀民眾參與，可能部分民眾因時間不便才未與會，但是縣府仍透過各種管道讓鄉親能夠了解。除了屏東縣之外，其他縣市都是依據中央劃設標準進行。縣府也積極向中央爭取6至20年未來發展區劃設為農2，卻屢遭中央駁回更希望調整更多的農1，與中央所謂「尊重」地方政府劃設的說法大相逕庭，前後矛盾。

張麗善表示，反觀民進黨團議員在定期會中可說是不知所措，遲至6月11日北上要求暫緩實施，之後便想替中央護航。每塊土地都是農民非常辛苦的血汗成果，希望大家別為了一瓶水，耗盡許多口水，應該合力為農民爭取權益。

張麗善回應應齊心為流汗水的農民發聲，不應費盡口水。（記者李文德攝）

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