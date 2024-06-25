官員說明國土計畫法》籲勿避重就輕 雲縣長盼暫緩上路

針對《國土計畫法》爭議，雲林縣府召開說明會，現場擠爆湧入5、600人。（記者黃淑莉攝）

2024/06/25 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕針對「國土計畫法」爭議，雲縣府昨召開說明會，邀內政部、農業部官員到場說明及聽取地方意見。內政部政務次長董建宏表示，「國土計畫法」對農民沒有任何損失，還會給農民更多保障，土地使用與過去都一樣，農民權益絕對會保障；縣長張麗善呼籲中央不要避重就輕，沒有說清楚講明白前，應該暫緩上路。

昨天說明會在縣府禮堂舉行，國土署長吳欣修指出，國土計畫法既有合法權益都有保障、土地使用管制更彈性，農一、農二都可作農業產製儲銷及休閒農業使用，劃設農一並非永久不得變更，可由地方政府透過計畫檢討變更，「大面積破壞國土」才適用高罰金及提供檢舉獎金。

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農業部永續司長莊老達表示，未來堆疊式補助與目前對地綠色給付會大翻修，相關辦法細節將於九月公布，不管農一、農二權益都不受影響，且未來農一可享受到更好的農業資源投入。

古坑鄉長林慧如則說，「國土計畫法」上路一定有不同，古坑鄉面積一萬六六○○公頃，國土功能分區農業發展區、國土保育區劃設後，可開發區域只剩四○九公頃，城鄉發展區要發展什麼都可以，但農業發展區只能種田土地價值一定不同，劃設要有公平正義，因為區域計畫、國土計畫人民的財產被政府偷走了，「國土計畫法」不幫農民護盤嗎？「好康都別人、歹康都雲林」，當初誰提案誰就該道歉。

張麗善說，感謝中央展現誠意來雲林說明，但魔鬼藏在細節裡，中央不能避重就輕，在沒有說清楚前應暫緩上路。

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