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國土計畫法將施行 農地合法權益不變

內政部次長董建宏（中左）拜訪嘉義縣府與副縣長劉培東（中右）討論國土計畫法議題。（讀者提供）

內政部次長董建宏（中左）拜訪嘉義縣府與副縣長劉培東（中右）討論國土計畫法議題。（讀者提供）

2024/06/25 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕「國土計畫法」預計明年四月上路，內政部政務次長董建宏昨拜會嘉義縣府，針對地方關切議題進行溝通討論。副縣長劉培東反映地方意見給董建宏，建議定期檢討國土保育地區劃設條件、農業發展地區優先投入農政資源、對地補償及城鄉發展地區彈性調整機制等，盼中央協助嘉縣因應未來各項發展需求，將依法定程序，完成國土功能分區圖草案提交內政部審議。

2公頃以上嚴重違規提高罰鍰

董建宏昨拜會劉培東與縣府經濟發展處長江振瑋等縣府團隊。董建宏強調，國土計畫不影響民眾原有合法權益，內政部持續和地方溝通討論，透過審議機制釐清、處理各項議題。

董建宏表示，「國土計畫法」施行後，合法農牧用地可繼續用於農作、農作產銷設施、農舍等用途，與現行規定一致，不影響民眾合法權益。

最快8月開國土計畫審議大會

董建宏說，為落實地方自治精神，增加符合地方需求，可由縣市政府規劃機制，依實際狀況檢討變更，以協助地方發展；至於「國土計畫法」的裁罰制，一般小面積違規罰則與現行法規相同，不提供檢舉獎金，兩公頃以上大面積嚴重違規，則提高罰鍰。

董建宏說，將持續和縣府溝通討論，涉及其他部會業務也會積極協商，共同推動地方發展、維護民眾權益。

對於內政部希望嘉縣儘速提報國土功能分區圖草案，劉培東表示，目前委員會還在審議中，會儘量照既定時程走。江振瑋說，縣府已召開四次專案小組會議，最快八月召開嘉縣國土計畫審議大會。

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