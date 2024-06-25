代理老師福音！南投國小教師甄選錄取率27％

南投縣今年國小教師甄選錄取率27%，圖為縣府教育處長王淑玲日前視察考場情形。（南投縣政府提供）

2024/06/25 14:40

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣今年國小教師甄選，各類教師開缺共計107名，計有390報考，錄取率約為27%，幾乎每3個報考者就有1人錄取，南投縣政府教育處長王淑玲表示，近幾年國小教師甄選錄取率提高，主要是教育部規定代理老師比例不得逾全校教師員額編制數8%，所以各縣市教師開缺名額均增加，有志教書者可以好好準備，尤其是代理代課老師，這幾年正是取得正式教職的好機會。

南投縣今年國民小學教師甄選，計有390報考，各類教師開缺共計107名，包括普通班一般生55名、普通班原住民籍生5名、英語專長13名、資訊專長7名、美勞專長5名、音樂專長5名、專任輔導教師6名、身心障礙特教班11名，總錄取率約為27%，6月20日已完成分發。

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南投縣政府教育處長王淑玲指出，去年度南投縣國小教師甄選錄取率即達27.67%，幾乎是108年度錄取率2倍，今年錄取率則約為27%，這幾年因老師自願提前退休增加，加上教育部規定，國中小得在不超過全校教師員額編制數8%範圍內改聘代理代課教師，因此各類教師開缺名額均增加，有好幾位在外縣市教書的代理代課老師，以往因粥少僧多，想要返鄉取得正式教職，考了好幾年都考不上，這兩年也都考上，隨著這幾年各縣市國小教師開缺增加，有志從事教職工作者的年輕朋友也可以開始好好準備。

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