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中市國中教甄複試評分遭質疑 國教署：委員本於專業評定分數

中市國中教甄複試於清水國中舉行，卻傳出爭議。（記者張軒哲攝）

中市國中教甄複試於清水國中舉行，卻傳出爭議。（記者張軒哲攝）

2024/06/21 16:20

〔記者張軒哲／台中報導〕今年台中市國中教甄傳出爭議，一名參加複試考生指控，無意間聽到委員行前會議內容，要求評分時不要低於70分也不要高於90分，認為已失公平性，影響考生權益。

這名參加複試考生指出，於複試當日提前至清水國中考區，行經考場方向時，聽見會場正在召開委員的行前會議，主持人使用麥克風的聲音很大聲，其中一段內容是：「懇請各委員在評分時，給每位考生的分數介於70至90分之間，請不要低於70也不要高於90分」。這樣的評分依據．儼然已失公平性，甚至影響評審委員給分，更影響考生權益。

該名考生表示，今年教師甄選亂相一堆，例如教甄撞期、部分縣市出題品質及承辦單位影響委員給分的公正性，盼請國教署正視教甄一事，杜絕亂象，應予以糾正，莫失教育精神價值與其公平性。

國教署指出，依公立高級中等以下學校教師甄選作業要點規定，評分委員本於專業評定分數，如所評分數高於所設最高標準或低於最低標準或評分有變更時，評分委員應敘明理由。

另外，有關教甄撞期、部分縣市出題品質等情事，國教署業召集各地方政府溝通分區聯合辦理教甄命題可行性，並將協調各地方政府教甄辦理期程，以提升命題品質、降低各地教甄撞期等情形。

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