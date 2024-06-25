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台南管樂藝術季又來了 31團接力演出

今年度的台南管樂藝術季登場，市府文比局邀請各地民眾一起來聆賞。（記者吳俊鋒攝）

今年度的台南管樂藝術季登場，市府文比局邀請各地民眾一起來聆賞。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/25 14:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕迎接暑假，深受歡迎的台南管樂藝術季又來了，至8月底的每週六、日登場，31組優質團隊接力演出，市府文化局邀請各地民眾一起來聆賞，在盛夏中，與美妙的旋律共舞，今天熱鬧造勢。

市府在新化演藝廳舉行造勢，向各界宣告活動已經起跑，今年以「管樂開麥拉」為主題，邀請民眾隨著團隊一起探索曾經在影視中出現、耳熟能詳的經典旋律，發掘管樂的多元表現形式。

今年管樂季共計演出33場次，入選團隊分別來自台南、台中、台東、台北、新北、新竹、高雄、嘉義，以及南投，還有香港等不同國家或縣市。

文化局副局長林韋旭表示，來自各地的團隊，將帶來不同選曲與風格的音樂表演，歡迎民眾參加，聆賞藝術，也順遊新化。

市長黃偉哲指出，除精彩的音樂會外，今年也為遠道而來的團隊安排「導覽大目降文化園區」活動，演出之餘，也邀請他們參與在地采風，深入了解新化風情之美。

這屆共分為2大主題活動與開幕音樂會、閉幕音樂劇，目前是「台南校園樂潮」以全市學校團隊為主；7至8月則為「國際響樂之旅」，邀請來自各地的優秀團隊帶來精彩演出。

適逢台南市管樂團成立20週年，6月30日規劃了管樂季開幕音樂會暨20週年音樂會，以「傳承」為主題，邀請重量級指揮家郭聯昌、台南市管樂團指揮黃耀德、呂守仁、吳正哲，以及新生代指揮家林耿賢、鄭人豪等共襄盛舉。

將由他們親自挑選經典曲目，帶來精彩演出，代表管樂世代的傳承精神，同時做為2024台南管樂藝術季的開場演出，為活動揭幕。

8月31日為閉幕音樂劇「童話裡的電影派對」，邀請謎思星球劇團與台南市管樂團攜手，進行結合音樂、親子戲劇等元素的演出。

詳細資訊可上新化演藝廳網站台南市管樂團臉書粉絲專頁查詢。

今年度的台南管樂藝術季登場，市府文比局邀請各地民眾一起來聆賞。（記者吳俊鋒攝）

今年度的台南管樂藝術季登場，市府文比局邀請各地民眾一起來聆賞。（記者吳俊鋒攝）

今年度的台南管樂藝術季登場，市府文比局邀請各地民眾一起來聆賞。（記者吳俊鋒攝）

今年度的台南管樂藝術季登場，市府文比局邀請各地民眾一起來聆賞。（記者吳俊鋒攝）

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