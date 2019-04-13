精彩！台南管樂藝術季開幕踩街 三軍都來了

2019-04-13 18:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕邁入第5屆的2019台南市管樂藝術季，今天下午在新化區以大型的踩街活動，熱鬧開幕，9組團隊接力遊行、表演，包含國、高中，以及小學生的樂旗隊，還有老少合作的宋江陣，連陸、海、空三軍都來了，呈現精彩的軍樂，陣容堅強，為長達3個半月的節目，掀起首波高潮。

今天的踩街活動，各隊伍在新化區武德殿前集結，在老師傅的帶領下，大目降囡仔宋江陣先開場表演，下午3點，準時出發、遊行。

今年的遊行，由地主新化國小樂旗隊打頭陣，囡仔宋江陣壓軸，各地共襄盛舉的隊伍，包含三信家商樂旗隊、高雄高商樂旗隊、東石國中樂旗隊、景美女中管樂隊，以及空軍官校軍樂隊、中正預校樂旗隊，還有中正預校鼓號樂隊校友團等，都相當知名。

9組踩街團隊多達近千人，聲勢浩大，東石國中就動員了逾200名學生，而到場的中正校友團，現役與退伍的軍官都有，平均年齡45歲，涵蓋陸、海、空三軍，精銳盡出，力挺台南管樂藝術季。

隊伍從武德殿前出發，沿中正路老街遊行，經楊逵館、街役場，最後至新化國小，各團隊再展開定點表演，市長黃偉哲、立委郭國文、市議員李偉智、林宜瑾、蔡旺詮、林志聰…等都到場，與鄉親共賞精彩的節目。

台南管樂藝術季今天開幕後，活動將持續至7月28日，邀請40組團隊，安排28場表演節目，來自全台灣的管樂菁英齊聚，一起交流。

今年不僅踩街陣容冠於以往，應邀表演的隊數，也是歷屆之最，節目多數安排在新化演藝廳，到6月底為止，還有19場；14日的首演，由「太陽神的女兒」景美女中管樂隊擔綱。

歸仁文化中心則是從7月7日起，安排6場；新營文化中心有1場，在5月18日，為台南市管樂團的「流浪者之歌」；台南文化中心也1場，7月20日的亞太管樂節理事會議歡迎音樂會。

28場節目裡，除了台南文化中心是售票之外，其餘新化演藝廳、歸仁文化中心、新營文化中心等地都免費索票進場。

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