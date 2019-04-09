為期3.5個月 台南管樂藝術季表演團隊歷來之最

2019-04-09 12:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕邁入第5年的2019台南市管樂藝術季，本週六將在大型開幕踩街中熱鬧登場，長達3個半月的活動，多達40支表演團隊，歷來之最，精彩可期。

市政府文化局今天為台南管樂藝術季熱鬧造勢，地方各界齊聚，號召大小朋友，13日下午在新化登場的開幕踩街，能夠共襄盛舉，一起同樂，並鼓勵表演團隊。

13日的踩街活動，從武德殿前集結、出發，之後在新化國小操場定點表演；今年邀請9支隊伍參與，包含軍方的空軍軍官學校軍樂隊、中正預校樂儀隊、中正預校鼓號樂隊校友團等，平常難得一見，加上首次應邀出席的景美女中樂旗隊，陣容堅強。

今年的藝術季持續至7月28日，邀請40支團隊，安排28場表演節目，來自全台灣的管樂菁英齊聚，一起交流。

節目多數安排在新化演藝廳，除了13日的開幕踩街之外，到6月底為止，還有19場；14日的首演，由「太陽神的女兒」景美女中管樂隊擔綱。

歸仁文化中心則是從7月7日起，安排6場；新營文化中心有1場，在5月18日，為台南市管樂團的「流浪者之歌」；台南文化中心也1場，7月20日的亞太管樂節理事會議歡迎音樂會。

28場節目，除了台南文化中心是售票之外，其餘新化演藝廳、歸仁文化中心、新營文化中心等地都免費索票進場。

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