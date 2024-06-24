重大進展！桃園捷運綠線 北向3隧道全數貫通

小圓潛盾機日夜進行「破鏡」工作，將隧道口的擋土牆鑽破。（桃市府捷運工程局提供）

2024/06/24 17:59

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運綠線力拼2026年第1階段通車至G11站藝文特區，地下段潛盾機自2021年12月16日從蘆竹區發進，歷經921天於今（24）日抵達桃園區大興西路口，北向地下隧道貫通3條、全長2280公尺，宣告第1階段通車所需隧道全數貫通。桃市府捷運工程局長劉慶豐表示，後續將進行軌道鋪設及核心機電工程，將24小時輪班作業完成前置作業，希望達到11月開始施作的目標。

劉慶豐表示，第1階段通車將啟用7座車站（G11、G12、G13、G13a、G14、G31、G32），包含高架5座車站（G13、G13a、G14、G31、G31），以及2座地下車站（G11、G12），除了高架部分橋梁必須完成，地下部分所需要的3段隧道貫通更是重要，尤其潛盾機在地底下掘進，受地質影響相當大，桃園地區地下卵礫石層堅硬，潛藏許多施工風險，伴隨潛盾機鑽掘長度提升，各項機具設備的耗損持續擴大，為維持鑽掘速率，施工人員在地下20公尺處封閉且潮濕環境24小時輪班施工，相當辛苦，雖然無法像蘆竹區到桃園展演中心路段每日最大可鑽掘14公尺，桃園展演中心到大興西路口也保持每日鑽掘約8到10公尺的進度，歷時921天終於如期貫通最後1段隧道。

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劉慶豐表示，地下段隧道貫通後將進行軌道鋪設及機電系統設備安裝，施工前仍有潛盾機拆解、管線拆除、軌道基層及逃生步道等工作，為提早進行下一階段施工，隧道內將採24小時日夜輪班，全力達成11月開始進行軌道鋪設及機電工作的目標，第1階段通車將啟用的2座地下車站，則預計明年初到年中，逐步開始安裝車站內的機電設備。

桃園捷運綠線G10站大興西路口，拆除小圓潛盾機到達隔艙。（桃市府捷運工程局提供）

桃園捷運綠線潛盾機24日抵達桃園區大興西路口，宣告綠線北向3條隧道全數貫通。（桃市府捷運工程局提供）

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