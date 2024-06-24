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萬丹共融公園兒童戲水區7月恢復使用 萬丹游泳池整修8月底完成

萬丹共融公園兒童戲水區。（記者葉永騫攝）

萬丹共融公園兒童戲水區。（記者葉永騫攝）

2024/06/24 17:41

〔記者葉永騫／屏東報導〕萬丹共融公園兒童戲水區近日暫停使用，屏東縣政府重新整修改善，而萬丹游泳池也因為全民運動會舉行進行整修，引起民眾關注沒有玩水的地方，萬丹鄉長李建霖表示，縣府已說明7月1日兒童戲水區恢復使用，泳池則在8月底才會修建完成。

萬丹共融公園配置有塑木沙坑區、空中滑索區、消暑戲水區、共融鞦韆區、雙塔主題區及體能訓練區等設施，讓小朋友盡情奔跑、開心遊玩，家長也能在樹蔭下的座位休憩，不過去年發生兒童戲水區因為積水會滑、長青苔、沙坑樹葉相當多，並且有紅螞蟻，引發管理不善的爭議，去年萬丹鄉公所會同縣府體發中心現場勘查，當時就認為設計有些缺失，其中兒童戲水區因為使用收回循環水，設備無法完全淨化，使得設備也容易故障，必須進行水質改善，而沙坑有髒污、被亂丟垃圾及危險物品，已加強人員的管理，獲得很好的改善。

萬丹鄉長李建霖也說明，目前萬丹共融公園兒童戲水區正在進行改善工程，縣府已表明在7月1日就能完工開放，請民眾再忍耐等一等，至於萬丹游泳池為因應全民運動會在屏東舉行，縣府目前正在進行整修，也希望藉由這次的整修，讓萬丹游泳池設備更新，提供更好服務。

萬丹游泳池正進行整修。（記者葉永騫攝）

萬丹游泳池正進行整修。（記者葉永騫攝）

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