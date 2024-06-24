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解決西濱快速公路噪音 蔡其昌爭取1700萬增設大甲、大安隔音牆

立委蔡其昌爭取公路局1700萬元，增設西濱快速公路大甲、大安部分路段隔音牆。（記者歐素美攝）

立委蔡其昌爭取公路局1700萬元，增設西濱快速公路大甲、大安部分路段隔音牆。（記者歐素美攝）

2024/06/24 17:33

〔記者歐素美／台中報導〕立委蔡其昌今天（24日）邀集交通部公路局台中工務段段長陳俊彰、市議員施志昌等至大安區南安路會勘，交通部公路局核定台61線西濱快速公路大甲區及大安區部分路段增設隔音牆，預計今年10月即可完工，改善噪音問題。

蔡其昌表示，大甲、大安因西濱快速公路帶來便利的交通，但產生噪音的問題也常常困擾居民，這次爭取交通部公路局編列1700萬預算，讓監測噪音在標準邊緣，但事實上有迫切需要改善的路段進行施工，目前已發包完成，預計10月即可完工。

市議員施志昌表示，很感謝立委蔡其昌再次為大甲、大安居住在西濱快速公路周圍的居民爭取增設隔音牆工程，以及交通部公路局的協助，一方面可以提供給用路人更安全無慮的用路環境，另一方面也解決在地居民長年的困擾。

交通部公路局台中工務段段長陳俊彰表示，這次西濱快速公路隔音牆增設工程，總經費約1700萬元，將進行大甲區及大安區部分路段增設，目前已開始施工，預計10月就能完工，這次施工路段都是在地居民長期反應噪音造成非常大困擾、確實有改善需求的，希望透過隔音牆增設工程完成，能夠降低公路系統所帶來的公害，也帶給地方更好的居住環境。

西演快速公路帶來便利，衍生的噪音問題也困擾周邊居民。（記者歐素美攝）

西演快速公路帶來便利，衍生的噪音問題也困擾周邊居民。（記者歐素美攝）

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