台中會展中心東側今年完工明年啟用、西側預計115年底開工 共4460攤

台中國際會展中心東側展館今年完工、明年啟用。（市府提供）

2024/06/24 17:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2025台灣設計展首度在彰化舉辦，彰化縣政府今天特參訪台中國際會展中心，對3D曲面屋頂桁架吊裝以及TreeGate空間桁架組裝表示讚揚，建設局表示，台中國際會展中心東側工程已進入收尾階段，預計今年完工、明年底啟用，完工後可提供2360個展覽攤位及2200席的大型國際會議廳。

此外，西側展館已獲行政院核定，預計115年底開工，於120年底完工驗收。未來西側展館興建完成後，結合東側展館，共可提供本市4460個展覽攤位（含東側展館2360攤、西側展館2100攤），完工後將使會展效益發揮到最大。

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彰化將舉辦2025台灣設計展，縣政府工務處為辦理該展覽及其他公有建築工程新建需求，特安排這次觀摩。

中市建設局長陳大田表示，台中國際會展中心是屋頂曲面最複雜的會展中心，設計特色採挑高26.2公尺的半戶外空間（TreeGate），配合3D曲面屋頂桁架吊裝以及TreeGate空間桁架組裝，是施工過程中極具艱難的挑戰，縣府相當讚揚。

台中會展中心今年完工明年底啟用，另外，西側展館綜合規劃報告已在今年3月25日獲行政院正式核定，目前市府亦同步與經濟部展開簽訂「會展中心合作開發契約」及「會展中心工程委託代辦協議書」，並將著手展開前置作業（包含專案管理採購作業及環境影響評估等）。

台中國際會展中心東側展館今年完工、明年啟用。（市府提供）

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