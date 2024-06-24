澎湖蕨藻搶攻地盤 「薰衣草森林」恐將消失

東吉島聞名的薰衣草森林，由軸孔珊瑚組成。（陳盡川提供）

2024/06/24 15:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕名聞遐邇的南方四島國家公園薰衣草森林，一向是重要保育及觀光指標，但新近海洋志工隊下海巡視，發現蕨藻攻城掠地，一點一滴侵佔藍色珊瑚礁美景，薰衣草森林的美景恐將不再？澎湖漁業生物研究中心表示，這是自然界物競天擇的法則，屬於演變的過程，取決於自然造化，而非人力所能掌控。

澎湖海洋志工隊長陳盡川表示，東吉島外海的薰衣草森林，曾是澎湖群島有官方紀錄近10年來最大範圍的藍色珊瑚礁（美麗軸孔珊瑚）區域。但新近卻出現物競天澤，物種的空間爭奪戰，海洋的綠癌蕨藻，猶如陸地小花蔓澤蘭，把整座森林覆蓋悶死的手法。哪怕藍色珊瑚礁，有著不怕熱、也不怕冷的特殊體質，也難敵葡萄蕨藻鋪天蓋地、空間的搶奪。

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近日海洋志工隊下海巡查，發現綠色蕨藻，已覆蓋大部分藍色珊瑚礁，剩下那些看到的一點藍色的生命力，也將慢慢被滅頂而消失，曾經是澎湖官方紀錄最大範圍的藍色珊瑚礁美景，如今已朝不保夕。

針對蕨藻與軸孔珊瑚空間之戰，澎湖漁業生物研究中心表示，蕨藻與珊瑚原本就是共生與競爭的關係，由天候、水文與流速等多項自然條件配合下，決定誰才是優勢物種，這是自然界生物演化的必經歷程，人類無從進行插手干預，只能靜待物競天擇的結果。

蕨藻攻城掠地的結果，軸孔珊瑚空間變小。（陳盡川提供）

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