美國師生參訪百年坪林老街 遊玩夜市彈珠台超開心

美國師生參訪坪林老街。（坪林區公所提供）

2024/06/23 15:51

〔記者陳奕劭／新北報導〕美國明尼蘇達州英華學院50名小朋友暑假來到台灣，參觀台灣各地學習文化。英華學院今天（23日）參訪封街後的坪林老街，小朋友們行走體驗具特色的假日市集，遊玩彈珠台，留下印象深刻的回憶。

美國明尼蘇達州英華學院暑期常來台灣交流，遊覽台灣各地學習當地特色的中華文化，今天50名小朋友來到坪林老街，正好遇到坪林國小學生敲擊太鼓，美國的小朋友聽到後，享受其中打拍子，樣貌有趣。

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小朋友們來到坪林老街，一覽古色古香的特色建築，體驗製茶、品茶等茶鄉文化，順便遊覽當地具有特色的假日市集，小朋友們不只品嘗街邊小吃，看見具台灣特色的傳統彈珠台，一時興起下去遊玩，玩得不亦樂乎。

民眾表示，老街封街後，行走空間不受車輛干擾，逛逛老街、看看百年石頭屋、吃吃美食，讓人心曠神怡。且坪林離雙北都會區很近，以後他會常常帶家人和朋友來。

坪林區長周慶珍表示，經過她長期的觀察，發現坪林老街雖然古樸有特色，但長度不夠、店家賣的東西同質性太高，因此決定在老街試行封街及假日市集，將車輛穿梭的老街改成徒步區，希望遊客來到坪林，愜意走訪老街市集，品好茶嚐美食。

經發局長何怡明說，坪林自從國5開通後逐漸沒落，但近幾年遊客逐漸增加，為了支持坪林老街辦假日市集活動，自7月6日起每週六日加碼4台胖卡到坪林。未來也會挹注更多資源，讓坪林成為商圈復興計畫的示範區。

小朋友體驗假日市集。（坪林區公所提供）

小朋友體驗彈珠台。（坪林區公所提供）

小朋友體驗坪林茶文化。（坪林區公所提供）

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