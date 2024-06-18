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坪林百年老街22日起將試行半年假日徒步區 假日市集同步開張

新北市坪林老街每逢假日觀光人潮聚集。（檔案照）

新北市坪林老街每逢假日觀光人潮聚集。（檔案照）

2024/06/18 12:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林是北台灣知名茶鄉，近年在坪林區公所和在地商圈發展協會共同努力行銷下遊客倍增，到訪的國內外旅客漸增，坪林區長周慶珍表示，公所為打造更吸引人的走讀環境，自6月22日起試行假日行人徒步區封街計畫，封街時間為週休假日上午10點到下午6點，禁止車輛進入，半年後再進行檢討。

周慶珍說，配合週休假日行人徒步區，商圈發展協會將在公所前的茶鄉廣場引進攤商、胖卡、餐車、在地小農等開辦假日市集，並邀請音樂表演團隊於每週日下午2點至4點現場演出，每月安排一場世界音樂演出與互動體驗，讓傳統的老街更具魅力與可逛性。

周慶珍表示，規劃假日老街封街及市集表演，是希望遊客來到坪林，愜意走訪老街市集，品好茶嚐美食，尋聲來到茶鄉廣場，無論晴雨，享受樂音，讓心情恣意解放，融入大自然的擁抱，幸福沉浸在山水茶鄉神奇療癒效果中，近年陸續進駐老街的創意店家如坪感覺餐廳、品誼茶果子法式甜品等，帶給老街不同以往的風味，豐富滿足旅人的味蕾。

坪林老街有美食餐廳、特色小吃，更有歷史悠久的茶商店家，遊客走讀其中，尋訪文山包種清香，品嚐百年文化蘊味；茶鄉廣場假日市集及週日的表演活動，讓遊客同時擁有美食、音樂、文化三重饗宴，歡迎大家一同來走訪坪林。

坪林區老街自22日起試行行人徒步區計畫，並配合導入假日市集，提供遊客各種消費選擇。（記者翁聿煌攝）

坪林區老街自22日起試行行人徒步區計畫，並配合導入假日市集，提供遊客各種消費選擇。（記者翁聿煌攝）

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