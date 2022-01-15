1樓高彈珠台玩起來！台南隆田文資園區開幕 23日前免費入園

1樓高的水路柏青哥彈珠台、地景跳格子互動裝置遊戲。（記者楊金城攝）

2022/01/15 22:46

〔記者楊金城／台南報導〕台南市溪北文化觀光新亮點，斥資2.4億元打造的隆田chacha文化資產教育園區，今天（15日）開幕試營運，即日起到23日免費入園。園內有全台最大的百年嘉南大圳沉浸式劇場、1層樓高的超大彈珠台互動遊戲，將在農曆春節前開園啟用。

隆田文化資產教育園區佔地1.7公頃，由台南市政府和文化部出資，台南市文化資產管理處從2018年開始進行修復工程，保存「嘉南大圳」、「考古遺址」、「四鐵共構」等產業遺跡，營造讓遊客體驗人文與水文交織的歷史情境。市長黃偉哲、文化部次長蕭宗煌、立委郭國文、文化局長葉澤山等人今天開幕剪彩。

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黃偉哲說，園區最大亮點就是保存全台唯一的四鐵共構（台鐵、糖鐵、鹽鐵、水鐵）產業遺跡，有歷史建築台鹽隆田儲運站及倉庫群、鐵軌、地磅室遺構，還有嘉南大圳麻豆支線小給分線流過，是全國首座以文化資產教育為主題的園區。

葉澤山說，期間為了修復歷史建築倉庫群，當中還花了1600萬元買下台鐵4座鐵路倉庫，園區總共有11座倉庫建築群，並設有專業的考古中心，是一座結合科技、藝術與綠意新生的文化資產教育園區。

隆田文化資產教育園區更設有全台最大的嘉南大圳地景劇場，以魔幻寫實色彩的數位式地景沉浸式劇場，描述烏山頭水庫和嘉南大圳百年前建造的過程。

1層樓高的水路柏青哥彈珠台、地景跳格子、大圳混音廠等互動裝置遊戲，也讓親子從遊戲中認識嘉南大圳的歷史，相當受歡迎。

園區戶外的公共藝術《瞰水丘遊》也是一大亮點，將珊瑚潭（烏山頭水庫舊稱）如樹枝狀水域的輪廓以不鏽鋼鏡面呈現，反射天光樹影，並將烏山頭水庫每年消耗水量，以等比縮小轉化成彈跳小丘，成為小朋友觀看和彈跳的遊戲區，感受宛如水波的起伏變化。

隆田文化園區內有全台最大的百年嘉南大圳沉浸式劇場。（記者楊金城攝）

台南隆田chacha文化資產教育園區，今天開幕試營運，即日起到23日免費入園，台南市文化局長葉澤山（前右）解說戶外公共藝術。（記者楊金城攝）

1樓高的超大彈珠台互動遊戲，受到親子喜愛。（記者楊金城攝）

親子互動遊戲了解烏山頭水庫建造過程。（記者楊金城攝）

台南隆田文化資產教育園區今天開幕試營運，市長黃偉哲（右二）介紹園區吉祥物。（記者楊金城攝）

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