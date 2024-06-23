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水喔！日月潭蓄水飆破98％ 再現「神秘黑洞」

日月潭受惠近期連番大雨，蓄水率飆破98％幾乎滿庫，潭區「溢流井」再現「神秘黑洞」景觀。（民眾提供）

日月潭受惠近期連番大雨，蓄水率飆破98％幾乎滿庫，潭區「溢流井」再現「神秘黑洞」景觀。（民眾提供）

2024/06/23 15:04

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近期受惠午後連番大雨，潭區水位一度飆上748.25公尺，距滿水位只差0.23公尺，蓄水率高達98.56％，水庫「溢流井」再現「神秘黑洞」景觀，管理日月潭水庫的台電表示，為讓每一滴水都能充分發電，會避免水位過高從溢流井排出，現階段日月潭可說已經滿了，二期稻作用水可望供應無虞。

台電指出，近期不僅潭區午後常下大雨，上游集水區霧社水庫也有明顯降雨，讓日月潭可從上游武界壩持續取水入潭，水庫水位才能維持高檔，最近蓄水率都在97％以上，最高甚至來到98.56％。

雖然日月潭設有「溢流井」的安全設施，一旦水位過高就會透過該設施排出水量，不過日月潭畢竟是抽蓄發電水庫，為讓每一滴水都能充分發電，防止潭水白白溢流掉，潭區都會避免蓄水滿庫，確保水資源都可經由水力發電設施，一路往下游各發電廠進行水力發電。

依照目前水情與水源調度，台電每天僅需供應下游15CMS（每秒立方公尺）水量，但因上游持續有進帳，因此日月潭最近實際放水多達4、50CMS，可說綽綽有餘，對於後續二期稻作農業用水，也可穩定供應無虞。

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