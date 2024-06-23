殘念！日月潭車埕木展館整修完工 來不及暑假開放

日月潭風景區車埕木展館整修完畢，惟適逢營運廠商更換，展館還需重新裝修，以致來不及暑假對外開放。（記者劉濱銓攝）

2024/06/23 13:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕殘念！日月潭風景區車埕遊憩區熱門景點「木業展示館」，今年起展開建物10多年來首度大翻修，最近工程完工，但卻傳出來不及暑假開放，對此，日月潭風景區管理處回應，今年適逢營運廠商更換，新廠商還需時間重新裝修，木展館最快9月可與遊客見面。

日月潭車埕遊憩區以木業、鐵道元素聞名，區內的木展館是在921大地震後重建，2008年委外營運，展館採「新舊交疊」設計理念，在舊的木材廠房之上，另加新的木構架，讓遊客入內遊覽，可感受到新舊融合的空間趣味，館內還陳設50年代鋸木場景，並展示各種木料，可聞到多種木頭香氣，成為車埕必遊景點。

請繼續往下閱讀...

日管處指出，木展館使用15年多，原木打造的建物經長年日曬雨淋，外觀與結構都需重新檢視修復，另因木構建物容易受白蟻危害，此次除更換屋頂防水、重上木頭漆面、結構補強外，也一併投藥防治蛀蟲，確保建物與遊客安全。

目前翻修工程完工將進行驗收，後續點交完就會交給新的營運廠商使用，惟內部空間還需重新裝潢，相關賣店、餐飲服務也要時間招商準備，雖然趕不及暑假開放，但最快9月可重新啟用，仍可搭上秋季日月潭花火節的旅遊檔期，屆時可望提供遊客不同的展館體驗。

日月潭風景區車埕木展館，展館在舊廠房之上另加新的木構架，展現新舊融合趣味，成為車埕必遊景點。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法