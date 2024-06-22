「成功洋芋片」賣到台北！ 台南古蹟限定包進軍中正紀念堂

台南古蹟限定「成功洋芋片」，以鄭成功為包裝宣傳，主打「一定要成功」。（記者洪瑞琴攝）

2024/06/22 20:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「眾神之都」，以神為名加持宣傳的台南古蹟限定零嘴包「成功洋芋片」，首度進軍台北中正紀念堂伴手禮專櫃，還有「八家將乖乖」等其它熱銷品，網友打趣直呼「鄭成功遇見蔣中正」、「超強400時空，一定賣到併軌」、「中正按讚」！

台南古蹟限定商品是推廣台南文化的特有品牌，運用台南古蹟與歷史建築、藝陣民俗、廟宇信仰等文化元素，開發出一系列「神級」休閒食品。例如取自開台聖王國姓爺鄭成功之名的「成功洋芋片」一定要成功，「全台首學」孔子廟的「至聖點心麵」，主打「惡靈退散」、「一定要乖乖」的「八家將乖乖」等都是暢銷熱賣，趣味寓意、功力強大的同時，藉此向外界介紹台南歷史文化內涵。

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南市文化局表示，今年適逢「臺南400」，是台灣與世界展開頻繁貿易與文化交流的重要時代里程碑，而國立中正紀念堂是台灣知名景點，每週參觀達上萬人次，國際觀光客眾多。在這同為台南與台灣的重要時刻，將南方的熱情與深厚底蘊帶往台北，因此與國立中正紀念堂伴手禮店（亞熱帶公司）合作推出「台北遇見臺南400」主題展櫃。

文化局表示，即日起至8月底，民眾可輕鬆在中正紀念堂伴手禮店入手「期間限定」的台南古蹟與「臺南400」限定商品，希望藉此讓全國民眾更加了解台南與「臺南400」的意義與內容，亦展現台南在地文創能量，邀大家共同參與文化盛事。

南市文化局中正紀念堂伴手禮店，合作推出「台北遇見臺南400」主題展櫃。 （台南市文化局提供）

台南古蹟與「臺南400」限定商品，在中正紀念堂伴手禮店開賣。（南市文化局提供）

台南古蹟限定「至聖點心麵」，以至聖先師孔夫子作為宣傳。（記者洪瑞琴攝）

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