炸街車 、山道猴子注意！AI取締台中太平區長龍路 單月查獲量驚人

台中市環保局針對噪音車輛重點出沒地點，佈建30處智慧監錄設備。（環保局提供）

2024/06/22 16:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕炸街車擾清夢惹人厭，改裝車輛噪音近來成為民眾檢舉陳情焦點，台中市環保局針對噪音車輛重點出沒地點，佈建30處智慧監錄設備，其中以熱門跑山路段太平區長龍路為例，單月最高查獲63輛次疑似噪音車輛，單月處分金額最高達13萬餘元。

台中市環保局自去年底陸續佈建智慧監錄設備，透過智能排氣管辨識功能，進行改裝車輛判定稽查，今年截至3月底，已告發52輛次違規改裝車輛，並通知605輛次噪音污染之虞車輛檢驗。

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環保局長陳宏益強調，全天候AI取締噪音車，佈建地點根據民眾陳情及稽查取締成果統計數據進行規劃，此項科技執法不僅可降低建置成本，也可節省人力負荷，還能提高查緝效果，科技執法預計今年9月將再擴增至50處，相關執法路口也將陸續公布於環保局網站。

陳宏益說，市府積極佈建執法設備，以改善噪音車擾寧為目的，並非以稽查取締為主要目標，透過多區域執法設備全天候連續監測，強化噪音車輛違規取締及嚇阻效果，未來將持續以AI科技積極規劃取締噪音車，提高稽查取締力度及成效，減少噪音。

陳宏益呼籲，民眾應使用原廠或認證排氣管，不當改裝帶來擾人噪音及空氣污染。為從源頭解決改裝車產生噪音擾民問題，環境部與交通部共同推動改裝排氣管認證制度，並給予一年緩衝期，明年起若未使用認證合格排氣管，將依違反「道路交通管理處罰條例」規定開罰。

環保局與警方稽查炸街車及改裝排氣管車輛。（環保局提供）

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