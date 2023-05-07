霧峰警執行「靜城專案」 一晚揪出7輛炸街車開罰

霧峰分局執行「靜城專案」，一晚攔查17輛疑似改裝排氣管噪音車輛，其中7輛機車檢測不合格當場開單告發。（記者陳建志翻攝）

2023/05/07 16:46

〔記者陳建志／台中報導〕改裝排氣管汽機車，夜間在街頭呼嘯而過，嚴重影響市民居住安寧，台中市政府啟動為期2個月的「靜城專案」，霧峰警分局近日在常有「炸街車」出沒的大里國光路一段，會同環保及監理等單位執行「環、警、監」聯合稽查勤務，一晚攔查17輛疑似改裝排氣管噪音車輛，其中7輛不合格當場開單告發。

霧峰分局表示，為了還給民眾安寧的生活空間，市府啟動「靜城專案」，近日晚間在大里國光路一段進行聯合稽查勤務，共攔查17輛疑似改裝排氣管噪音車輛，經現場儀器檢測，其中有7輛機車檢測不合格，當場依「噪音管制法」第26條開單告發，後續將由環保單位持續要求不合格車輛限期改善至複驗合格。

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另外，分局也針對轄區易有超速行駛的路段或聯外道路統合轄區各所警力，規劃執行「移動式測速照相」及「攔查噪音車輛通報」勤務，本年度迄4月底已通報環保署噪音車輛檢舉網1017件疑似改裝車輛。

霧峰分局長陳祥麟表示，非法改裝排氣管車輛除違反「噪音管制法」外，同時也可能觸犯「道路交通管理處罰條例」第16條及第43條規定，最重可處新臺幣6000元以上2萬4000元以下的罰鍰。

警方也提醒，非法改裝車輛與噪音車輛的認定分屬交通部公路總局與環保局權責，如有發現車輛不當改裝案件可至「交通部公路總局檢舉非法改裝車輛網站」反映；車輛噪音案件，則可記錄下該車車號、發現地點、發現時間等證據資料（如照片或影片），至「環保署噪音車檢舉網站」登打資料檢舉。

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