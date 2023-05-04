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    炸街車別想逃！台中全城硬起來 「靜城專案」1週抓逾5000件

    台中市警方會同相關單位強力稽查炸街車。（警方提供）

    台中市警方會同相關單位強力稽查炸街車。（警方提供）

    2023/05/04 20:01

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市長盧秀燕日前宣布啟動「靜城專案」，全面取締危險駕車及噪音改裝車，台中市警方會同環保局及監理所等相關單位硬起來，最近陸續共同執行噪音改裝車聯合稽查取締，全城啟動還靜於民，接下來也將協調環保局增加配合執行場次，讓炸街車無所遁形，一台都別想逃。

    台中市警局表示，「靜城專案」首週（4月26日至5月2日） ，共動用1779名警力、勤務1041班次，經統計取締違規超速5536件、非法改裝車132台，另外執行「環、警、監聯合稽查勤務」共計3場次，期間攔檢違規車輛39輛，環保局依噪音管制法開罰噪音車22輛，攔檢開罰率達56%，開罰金額5萬1300元。

    今年初至今也已由警方取締非法改裝車623輛、環保局依噪音管制法開罰炸街車92輛，開罰金額19萬2200元，「靜城專案」期間動員大批警力街頭持續掃蕩炸街車，遇違規改裝噪音炸街車或危險駕車（飆車），將強力取締不手軟。

    環保局將持續投入「聲音照相」科技執法，開發簡易型聲音檢測站，針對噪音車輛常出沒路段、屢被反映有重機或汽車飆車路段及改裝車行周邊道路，環警監合作展開為期2個月的稽查，若檢測出噪音值超標，由環保局依法開罰1800元至3600元。

    交通大隊呼籲民眾，勿擅自改裝車輛排氣管或超速、危險行駛，警方將持續與監理、環保機關執行聯合稽查，並針對市民陳情噪音熱點加強巡邏、威力掃蕩及取締，也呼籲民眾可至交通部公路總局設立之網站檢舉非法改裝車輛，讓噪音車輛在台中市的道路寸步難行。

    台中市警方會同相關單位強力稽查炸街車。（警方提供）

    台中市警方會同相關單位強力稽查炸街車。（警方提供）

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