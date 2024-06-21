為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

詭異！夏至傍晚中部天空染成橘紅色

今天夏至，傍晚中部天空出現了滿天橘紅的景象，讓民眾議論紛紛。 （民眾提供）

今天夏至，傍晚中部天空出現了滿天橘紅的景象，讓民眾議論紛紛。 （民眾提供）

2024/06/21 20:48

〔記者湯世名／彰化報導〕詭異！今天夏至，傍晚中部天空出現了滿天橘紅的景象，讓民眾議論紛紛，有彰化民眾就直呼「今天夏至，天空好詭異」。有民眾上網查資料發現，應該是水氣充足，加上太陽正好下山時刻，夕陽透過雲層折射而出現這種奇特現象，也代表最近很可能會下大雨。

中央氣象署前署長鄭明典表示，藍色光散色效率高，斜射的陽光會偏橘紅色。平常不一定看得到，今天有大片雲反射陽光，橘紅色就明顯出現。

時序進入夏至，今天上午至中午時分彰化地區出大太陽，但民眾並未感受到烈日照射的疼痛，反而是空氣中瀰漫著一股「悶悶的壓力」，熱氣逼人，不少人都躲在冷氣房。

傍晚時分中部天空雲彩轉變為一片橘紅色，有民眾說是「火燒雲」，搭配雲朵形狀，像極了「極光」漂浮在天際，有許多民眾拍照，讚嘆大自然之美。另有民眾說，好像每次颱風來臨前都會出現這樣的橘紅色天空，是否最近會有颱風形成？

也有民眾認為，天空出現橘紅色好像是地震前兆，921大地震前一晚就有這種橘紅色天空，希望只是虛驚一場。有民眾則說這只是要變天的徵兆，跟地震無關，偶爾平時也能看到夕陽西下時的紅霞美景，單純大自然的美景，且今天傍晚前曾經下過一場雨，「平常心看待就好，不要自己嚇自己」。

今天夏至，傍晚中部天空下雨過後出現了滿天橘紅的景象。 （民眾提供）

今天夏至，傍晚中部天空下雨過後出現了滿天橘紅的景象。 （民眾提供）

今天夏至，傍晚中部天空出現滿天橘紅的景象，另一邊天際則晴朗無比。 （民眾提供）

今天夏至，傍晚中部天空出現滿天橘紅的景象，另一邊天際則晴朗無比。 （民眾提供）

今天夏至，傍晚中部天空一度烏雲密布，不久後即下雨，雨後天空旋即出現橘紅色。 （民眾提供）

今天夏至，傍晚中部天空一度烏雲密布，不久後即下雨，雨後天空旋即出現橘紅色。 （民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
海葵來襲！彰化出現「橘色極光」 火燒雲染紅天際
2023/09/04 06:01

海葵來襲！彰化出現「橘色極光」 火燒雲染紅天際
地震雲？ 彰化傍晚天際出現多條細長條狀雲
2024/05/06 18:55

地震雲？ 彰化傍晚天際出現多條細長條狀雲

AI帶動大南方 台南小巨蛋掀萬人紅利
和美罕見地震！在地才知彰化斷層 176年前強震重創鹿港龍山寺
2024/06/06 18:59

和美罕見地震！在地才知彰化斷層 176年前強震重創鹿港龍山寺

中華電信「數位創新應用系列賽」開跑
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播