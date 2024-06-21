詭異！夏至傍晚中部天空染成橘紅色

今天夏至，傍晚中部天空出現了滿天橘紅的景象，讓民眾議論紛紛。 （民眾提供）

2024/06/21 20:48

〔記者湯世名／彰化報導〕詭異！今天夏至，傍晚中部天空出現了滿天橘紅的景象，讓民眾議論紛紛，有彰化民眾就直呼「今天夏至，天空好詭異」。有民眾上網查資料發現，應該是水氣充足，加上太陽正好下山時刻，夕陽透過雲層折射而出現這種奇特現象，也代表最近很可能會下大雨。

中央氣象署前署長鄭明典表示，藍色光散色效率高，斜射的陽光會偏橘紅色。平常不一定看得到，今天有大片雲反射陽光，橘紅色就明顯出現。

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時序進入夏至，今天上午至中午時分彰化地區出大太陽，但民眾並未感受到烈日照射的疼痛，反而是空氣中瀰漫著一股「悶悶的壓力」，熱氣逼人，不少人都躲在冷氣房。

傍晚時分中部天空雲彩轉變為一片橘紅色，有民眾說是「火燒雲」，搭配雲朵形狀，像極了「極光」漂浮在天際，有許多民眾拍照，讚嘆大自然之美。另有民眾說，好像每次颱風來臨前都會出現這樣的橘紅色天空，是否最近會有颱風形成？

也有民眾認為，天空出現橘紅色好像是地震前兆，921大地震前一晚就有這種橘紅色天空，希望只是虛驚一場。有民眾則說這只是要變天的徵兆，跟地震無關，偶爾平時也能看到夕陽西下時的紅霞美景，單純大自然的美景，且今天傍晚前曾經下過一場雨，「平常心看待就好，不要自己嚇自己」。

今天夏至，傍晚中部天空下雨過後出現了滿天橘紅的景象。 （民眾提供）

今天夏至，傍晚中部天空出現滿天橘紅的景象，另一邊天際則晴朗無比。 （民眾提供）

今天夏至，傍晚中部天空一度烏雲密布，不久後即下雨，雨後天空旋即出現橘紅色。 （民眾提供）

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