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桃園1-4號埤塘增建環湖步道 預計10月底完工

桃園市長張善政主持桃園大圳1-4號生態埤塘增建環湖步道開工儀式。（記者謝武雄攝）

桃園市長張善政主持桃園大圳1-4號生態埤塘增建環湖步道開工儀式。（記者謝武雄攝）

2024/06/21 21:08

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於桃園區國際路的桃園大圳1-4號生態埤塘，堪稱桃園區後花園，升格就偕同設置350米環湖步道、生態水池、原木平台、景觀涼亭、木棧道、造型花架及原生魚復育池，由於頗受民眾好評，市府又斥資1350萬元新設約540米尺步道，預計10月底完工，屆時提供民眾更佳休憩場所。

桃園區公所表示，「桃園大圳1-4號生態埤塘」為農業部農田水利署桃園管理處管轄，經協調後，規劃埤塘周邊用地作為附近居民休憩場域使用，配合鳥類、原生魚類、兩棲類、爬蟲類等動物夜間棲息環境，夜間不開放民眾。

至於此次新建的環湖步道可串連桃園大圳1-4號生態埤塘內部動線，主要步道設施淨寬約三米，便於雙向行走，也提供寬敞且友善的無障礙空間；此外，為增加埤塘岸邊安全，步道雙側設有三層式仿木欄杆，邊坡側每廿公尺設置景觀高燈提供照明，建構友善、安全、舒適的休憩場域，提升市民生活品質。

桃園市長張善政今出席「桃園1-4號生態埤塘環湖步道工程開工典禮」時表示，桃園為「千塘之鄉」，市府持續努力改善埤塘設施，並在市議員黃婉如的建議及所有議員朋友的支持下辦理本工程，屆時可提供市民更優質休憩場域，不論清晨或黃昏，均能悠閒享受步道風光。

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