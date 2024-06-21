為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

北市綠竹筍評鑑 陳俊良奪下「綠竹筍王」寶座

台北市產業發展局今舉辦「台北市綠竹筍品質評鑑比賽」。（記者楊心慧攝）

台北市產業發展局今舉辦「台北市綠竹筍品質評鑑比賽」。（記者楊心慧攝）

2024/06/21 20:05

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市產業發展局今舉辦「台北市綠竹筍品質評鑑比賽」，來自全市9個區農會多達107人參賽，最終由木柵區農會筍農陳俊良奪下「綠竹筍王」冠軍寶座；甜度最高的「甜筍王」則由木柵區農會筍農高滿堂奪得，「美筍王」則由木柵區農會張德勝奪下。

每年6月至9月是台北市綠竹筍盛產時節，北市產業發展局長陳俊安表示，為積極推廣綠竹筍產業而辦理品質評鑑比賽，必須合格未檢測出農藥殘留的綠竹筍才能參賽，經由評審團目測、觸摸以及儀器檢測，評鑑綠竹筍的外觀、色澤、柔軟度、甜度，選出各獎項得主，以提升綠竹筍產業健全發展及品質，也讓筍農們有技術交流的機會。

陳俊安也說，台北市各區農會特別舉辦「採筍趣」活動，參加者不僅能親身體驗採筍的樂趣，還能品嚐到綠竹筍的鮮甜美味，鼓勵有興趣的民眾儘早向各區農會報名，盡情享受這一豐收季節的美好時光。

北市產業發展局長農業發展科呂丘鴻受訪表示，目前綠竹筍價格每斤約在150元至200元，台北市綠竹筍品質好，常在外縣市都得獎，銷售狀況佳，因此價格會稍微比外縣市高。

台北市農會理事長翁清楠表示，即日起至8月27日，於士林區農會活力生活館、木柵區農會1樓（週二至週日） 均有鮮筍展售，6月22、23日台北市農會另特別邀集台北市筍農於台北花博農民市集展售當天現採的鮮甜綠竹筍，活動現場還安排了胖卡-沙克堡行動餐車，民眾只要於活動現場集滿消費300元（須憑收據），並拍照打卡上傳至臉書，即可獲得綠竹筍沙克堡。

甜度最高的「甜筍王」由木柵區農會筍農高滿堂奪得。（記者楊心慧攝）

甜度最高的「甜筍王」由木柵區農會筍農高滿堂奪得。（記者楊心慧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南關廟農會綠竹筍真空包搶手 加工產線供不應求
2024/06/04 14:44

台南關廟農會綠竹筍真空包搶手 加工產線供不應求
新北筍王評鑑 三峽黃志昌獲雙料冠軍
2024/06/17 05:30

新北筍王評鑑 三峽黃志昌獲雙料冠軍

燕巢交通、商圈推動 市心特色透天買氣正夯
黃志昌抱新北筍王、美筍王雙料冠軍 分享種植、烹調秘訣
2024/06/17 00:35

黃志昌抱新北筍王、美筍王雙料冠軍 分享種植、烹調秘訣
寶山綠竹筍節6/16寶二水庫登場 健行闖關比賽剝筍
2024/06/12 17:20

寶山綠竹筍節6/16寶二水庫登場 健行闖關比賽剝筍

中華電信「數位創新應用系列賽」開跑
新北筍王出爐！三峽農友黃志昌獲雙料冠軍
2024/06/07 15:44

新北筍王出爐！三峽農友黃志昌獲雙料冠軍
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播