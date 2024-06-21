北市綠竹筍評鑑 陳俊良奪下「綠竹筍王」寶座

台北市產業發展局今舉辦「台北市綠竹筍品質評鑑比賽」。（記者楊心慧攝）

2024/06/21 20:05

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市產業發展局今舉辦「台北市綠竹筍品質評鑑比賽」，來自全市9個區農會多達107人參賽，最終由木柵區農會筍農陳俊良奪下「綠竹筍王」冠軍寶座；甜度最高的「甜筍王」則由木柵區農會筍農高滿堂奪得，「美筍王」則由木柵區農會張德勝奪下。

每年6月至9月是台北市綠竹筍盛產時節，北市產業發展局長陳俊安表示，為積極推廣綠竹筍產業而辦理品質評鑑比賽，必須合格未檢測出農藥殘留的綠竹筍才能參賽，經由評審團目測、觸摸以及儀器檢測，評鑑綠竹筍的外觀、色澤、柔軟度、甜度，選出各獎項得主，以提升綠竹筍產業健全發展及品質，也讓筍農們有技術交流的機會。

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陳俊安也說，台北市各區農會特別舉辦「採筍趣」活動，參加者不僅能親身體驗採筍的樂趣，還能品嚐到綠竹筍的鮮甜美味，鼓勵有興趣的民眾儘早向各區農會報名，盡情享受這一豐收季節的美好時光。

北市產業發展局長農業發展科呂丘鴻受訪表示，目前綠竹筍價格每斤約在150元至200元，台北市綠竹筍品質好，常在外縣市都得獎，銷售狀況佳，因此價格會稍微比外縣市高。

台北市農會理事長翁清楠表示，即日起至8月27日，於士林區農會活力生活館、木柵區農會1樓（週二至週日） 均有鮮筍展售，6月22、23日台北市農會另特別邀集台北市筍農於台北花博農民市集展售當天現採的鮮甜綠竹筍，活動現場還安排了胖卡-沙克堡行動餐車，民眾只要於活動現場集滿消費300元（須憑收據），並拍照打卡上傳至臉書，即可獲得綠竹筍沙克堡。

甜度最高的「甜筍王」由木柵區農會筍農高滿堂奪得。（記者楊心慧攝）

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