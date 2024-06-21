台日友好！日本企業贈花蓮2000個防震包、4000瓶維他命C

黃色的10升防水雙肩包外觀醒目，內容物包括哨子、手電筒、急救藥品、耐磨手套、保暖毯、警報器、多功能工具組等，都非常實用。（記者花孟璟攝）

2024/06/21 17:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403花蓮地震後持續發生破千次餘震，日本合利他命製藥海外事業部部長油井柾高（Yui Masataka）、台灣合利他命總經理楊博文今天到花蓮送暖，送來2000個防災地震包、4000瓶愛喜維他命C給災民，由花蓮縣長徐榛蔚及災民代表受贈，地震包是鮮黃色的捲口防水袋，讓受贈災民都說實用！

攤開地震包內容物超豐富，鮮黃色的10升的捲式雙肩防水背包外觀醒目，內有手電筒、3號碳鋅電池、成人加厚輕便雨衣、保暖毯、11合1工具組、隨身警報器（含電池）、耐磨搬運手套、鋁合金哨子、急救醫藥包（優碘棉片、透氣膠帶、紗布、酒精棉片、沖洗棉棒），還有急救避難教學指引及裝備檢查清單，相當的實用。

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捐贈典禮在花蓮縣府舉辦，日本合利他命製藥海外事業部部長油井柾高專程從日本來到花蓮參加，將2000個防災地震包、4000瓶「愛喜維他命C＋鈣口嚼錠500mg」捐贈給花蓮。油井柾高指出，得知4月3號在花蓮發生規模7.2強震後，合利他命日本的總部、以及台灣的分公司對於地震災損及災民心情感同身受，並感到萬分不捨，日本人對花蓮鄉親們災後重建的韌性感到十分欽佩。

他說，合利他命公司與台灣有深厚的關係，合利他命品牌今年滿70週年，台灣分公司服務也有35年以上了，受到台灣民眾喜愛和支持，因此希望藉此略盡綿薄之力，期盼地震包捐贈能讓未來的損失降到最低，並祝福花蓮能夠盡快走出來，重現原本美麗的風貌。

代表受贈的縣長徐榛蔚說，0403地震後花蓮縣共有將近2000戶的受災戶，感謝合利他命捐贈，將分贈1戶1包，盡快送到災民手上，盛讚合利他命是受到台灣人信賴和喜愛的品牌，地震包將可讓災民感受溫暖及安心。

合利他命台灣分公司總經理楊博文說，土地有深厚情感。合利他命的企業精神重視相互扶持、彼此信賴的社會承諾，希望透過傳遞關心和支持，為社會盡一份心力，也為花蓮民眾加油打氣。

日本合利他命製藥海外事業部部長油井柾高（左），致贈2000個地震包給花蓮，由縣長徐榛蔚代表接受。（記者花孟璟攝）

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