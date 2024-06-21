三重先嗇宮、中國連線共祭伏羲典禮 李乾龍擔任主祭官

三重區先嗇宮今天透過視訊轉播方式，與中國甘肅天水跨海連線共祭人文始祖伏羲氏（簡稱伏羲）；前排中為先嗇宮董事長李乾龍、左一為台灣中華伏羲協會理事長張馥堂、右二（黃披肩者）為甘肅同鄉會理事長張天佑。（記者董冠怡攝）

2024/06/21 15:18

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市三重區先嗇宮今天與中國甘肅省天水市，透過視訊轉播方式，舉行「甲辰年海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」，由鼓藝陣、舞龍舞獅及幼稚園大班學童帶來精采開場表演，先嗇宮董事長李乾龍擔任主祭官；台灣中華伏羲協會理事長張馥堂、甘肅同鄉會理事長張天佑擔任分祭者，進行多回合上香、獻禮，以及迎神、送神，儀式隆重。

李乾龍會後受訪表示，活動邁入第11年，先嗇宮主祀神農大帝，但也有供奉伏羲，今年5月10日曾帶1200人前往山西謁祖、5月29日迎來祖廟63人訪問團，在兩岸阻隔數年後，能夠突破這樣的狀況，希望透過宗教活動化解兩岸的兵凶戰危，讓人民得以和平、和諧、和睦共處。

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李乾龍指出，與甘肅天水伏羲祖廟藉由兩岸視訊方式舉辦祭典，對於促進兩岸互相了解，也很重要，期盼類似宗教活動未來可以持續進行，讓兩岸更加融合、融洽，興穀國小幼兒班學童開場表演的「中華伏羲謠」，在詩詞中溶入伏羲的功績，使小朋友更加了解中華民族文化，很有意義。

台灣中華伏羲協會理事長、中華統一促進黨前主席張馥堂表示，伏羲可以說是兩岸和平的履帶，能夠促進互相了解，2009年他首次造訪甘肅天水，當時兩岸剛開始，大概3、400人參加，如今就其所知，在甘肅有1、20萬人參加，台灣應該也要發揚光大，加深所有兩岸同胞了解，「共同為兩岸和平統一努力」。

中國記者詢問張馥堂，甘肅天水也在辦理伏羲祭典，兩岸選在同一天，加上去過甘肅，你認為特別之處在哪？張馥堂說，台灣同胞大部分不了解伏羲來源，而且在台相關推廣單位很少，來參與活動主要就是增進下一代了解、感恩與飲水思源，加強推廣擴大，否則下一代都不了解伏羲來源。

張天佑表示，伏羲是人類共同的始祖，先有伏羲和其他先祖，才有我們這些庶民存在，時至今日，「我們雖然身在兩岸，但是血脈相同，還是一家人」、「無論如何，血脈是從大陸留下來的，我們現在在台灣生長、生存，但事實上中華民族就是一家人」，不要忘記自己的故鄉、祖先與根源在哪。

張天佑指出，也許大家因為生活、交通因素分散在世界各地，「然而不要忘了，我們走到任何地方，就是黃皮膚，皮膚不會改變，所以我們的血脈是相同的」，未來不論後代是哪一國人，還是我們（應指中華民族）的後代，希望每一個人能夠找出自身的家譜，有了家譜才知根在哪、祖先是誰。

三重區先嗇宮今天透過視訊轉播方式，與中國甘肅天水跨海連線共祭人文始祖伏羲。（記者董冠怡攝）

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