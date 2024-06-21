台南環保局22日拍賣T-Bike腳踏車 每輛500元

南市環保局藏金閣1館T-Bike惜福腳踏車拍賣，特價款每輛售價500元，每人限購1台。 （圖由南市環保局提供）

2024/06/21 14:39

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局藏金閣1館明天（22日）上午舉辦拍賣日活動，除推出多款「全檜菜櫥」及超值二手單車拍賣外，也提供台南T-Bike惜福腳踏車競標，特價款每輛售價500元，每人限購1台。

南市環保局表示，大受好評的惜福腳踏車（T-Bike），特價款每輛售價500元，明天上午8點開始發號碼牌開賣，每人限購1台，數量有限售完為止，售出需當日領回；另外，也提供5台「拍賣車款」T-Bike，每輛底價800元起標；另有10台經專業腳踏車師傅整理過的二手腳踏車，9點開始競標。T-Bike皆為現況出售，無維修服務。

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環保局表示，這次拍賣，因適逢畢業季，特別推出應屆畢業生專屬活動，當日如應屆畢業生穿學校制服或運動服至藏金閣1館2樓典藏傢俱館、坐在龍椅合影，公開分享指定貼文並於留言處上傳合影照片及留言「我畢業了」，即可持空瓶免費盛裝1公升環保洗碗精，若無學校服裝，持畢業證書或畢業考卷也行。

環保局說，拍賣日活動由上午8時至12時，二手傢俱推出多款「全檜菜櫥」，適合當書櫃也可以當收納櫃；另置物空間大的檜木六斗櫃也是相當實用，現場還有提供多樣平日商品，其中以木工師傅利用廢棄課桌椅再製而成的矮凳最熱門。

南市藏金閣1館舉辦拍賣日活動，推出多款實用的二手檜木傢俱供競標。 （圖由南市環保局提供）

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