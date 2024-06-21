10架超輕航機為屏東3D旅遊嘉年華打頭陣 滑行入屏東恆春機場

超輕航機從今天到6月23日都會在恆春機場載客體驗及展示，屏縣府歡迎民眾前來倘佯在恆春半島的監天白雲當中。（記者陳彥廷攝）

2024/06/21 14:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東3D旅遊嘉年華今年全新推出《屏東超遊感》，活動今天在屏東恆春機場以10架超輕航機滑行入機場為整個嘉年華打頭陣，為活動揭開序幕，屏縣府說，今年已是第3年舉辦，而超輕航機因為太受歡迎，今年加碼近倍達70名額，也是開賣半個月後即銷售一空。

屏東縣政府為盛大舉辦今年「3D嘉年華」活動，特地將將恆春機場打造成VIP貴賓室，就為讓來搭乘超輕航機的遊客們也擁有貴賓級待遇，而超輕航機同乘體驗推廣價只要2500元，遊客就用輕鬆的方式，用最美的角度看見屏東。

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屏縣府說，活動首重安全，因此事前已多次結合縣內經民航局核准可合法活動的超輕航機活動團體進行試飛試降訓練，並進行安全講習及飛機安全檢查，保證同乘體驗的民眾安全玩、開心飛。歡迎熱愛超輕航機飛行運動的朋友們千萬不要錯過6月21日至23日這全台唯一能在民航機場看到超輕航機的機會。

屏縣府表示，恆春機場舉辦空中觀光活動已邁入第3年，而全台飛行迷朝聖的恆春機場超輕航機同乘體驗去年度共有36人報名，今年加碼到70名額，開賣約半個月，也已經銷售一空，顯見這幾年的經驗是相當受民眾歡迎。

屏縣府強調，接下來暑假7到8月還要串連屏東陸海空各項休閒運動體驗，打造3天2夜的「超遊感」Real Pingtung 輕旅行，只要6990元即可從陸、海、空3個維度（3D）全方位探索屏東的無限可能，上天下海旅遊屏東，體驗超凡的屏東魅力。

縣府指出，「超遊感」自由購及套裝行程已於5月24日起開放線上報名

限量220名，套裝行程3天2夜行程原價超過2萬元，現在只需6990元，目前所剩名額不多，歡迎大家踴躍搶報。

令人驚喜的是，目前已邁入炎熱夏季，但試飛時，就在恆春三台山上出現彩虹，虹橋可視角度就從三台山山邊跨越到靠近機場處，與恆春半島特有的藍天白雲艷陽相互呼應，讓超輕航機駕駛是直呼「也太美了！」、「好兆頭」。

屏東3D旅遊嘉年華《屏東超遊感》活動詳情內容可查詢「屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處」粉絲專頁及

「屏東超遊感」活動網站查詢或下載「屏東GO好玩」APP，即可快速掌握最新的活動訊息及許多在地景點、美食小吃、住宿等旅遊資訊。

超輕航機從今天到6月23日都會在恆春機場載客體驗及展示，屏縣府歡迎民眾前來倘佯在恆春半島的監天白雲當中。（記者陳彥廷攝）

超輕航機從今天到6月23日都會在恆春機場載客體驗及展示，屏縣府歡迎民眾前來倘佯在恆春半島的監天白雲當中。（記者陳彥廷攝）

超輕航機從今天到6月23日都會在恆春機場載客體驗及展示，屏縣府歡迎民眾前來倘佯在恆春半島的監天白雲當中。（記者陳彥廷攝）

超輕航機從今天到6月23日都會在恆春機場載客體驗及展示，屏縣府歡迎民眾前來倘佯在恆春半島的監天白雲當中。（記者陳彥廷攝）

超輕航機揭序幕，巧遇彩虹作伴。（記者陳彥廷攝）

屏東3D嘉年華今天登場，縣府將恆春機場候機室改為貴賓室。（記者陳彥廷攝）

屏東3D嘉年華今天正式登場。（記者陳彥廷攝）

機場旁正好出現彩虹，是令人直呼「好兆頭」。（記者陳彥廷攝）

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