係金Ａ！夏天就是要吃冰 中油資源莊6/24大禮堂重新營業

中油資源莊大禮堂（左）比鄰冰店（右）。（記者廖雪茹攝）

2024/06/21 12:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「感謝冰友耐心等待！」新竹縣竹東有70年歷史的老字號冰店—中油資源莊的冰店，5月12日深夜遭祝融之災一夕焚燬，令在地人大嘆可惜，炎炎夏日少了沁涼的枝仔冰可消暑；沒想到這兩天傳來好消息，下週一（24日）將於隔壁的大禮堂重新恢復營業！

中油資源莊（台灣礦業會社竹東油業所）大禮堂和冰店，經客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中向新竹縣政府文化局提報，爭取登錄為歷史建築，文化局今年3月間甫邀集文化資產審議委員現勘，決議列冊追蹤。沒想到，上月12日的一把大火，因火勢猛烈，把鐵皮和木造的冰店全數焚燬。

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幸好火勢未波及旁邊的大禮堂，在地方人士的極力爭取和協助下，店方決定「浴火重生」。

大禮堂比鄰冰店，為一層樓的鋼構建築物，特別的是，建築內部以採油用的油管作為屋架，具有時代與在地產業特色。近日，業者將內部空間進行隔間佈置，區分廚房作業區和結帳及飲食區，購進新的製冰機器和冰庫等，並由民間單位提供二手桌椅。

位於縣道122線（南清公路）旁的中油資源莊冰店，每到夏天遊客如織。據了解，資源莊冰店創立於1950年代，原供應中油內部員工，因清冰、枝仔冰等大受歡迎，吸引各地民眾慕名而來，且因停車方便，許多從五峰遊玩下山或來竹東客庄觀光的外地人，都會順道帶上1、2盒回家。

資源莊冰店介紹，自家販賣的「枝仔冰」採用竹東圳純淨水製成，冰品絕不添加人工色素、防腐劑、化學添加物，專賣古早味冰棒、清冰和漢堡冰淇淋等冰品。營業時間是每天上午9點到下午5點。

中油資源莊的冰店將大禮堂內部空間進行隔間佈置，積極籌備下週一（24日）將重新恢復營業！（黎許傳提供）

中油資源莊的冰店將大禮堂內部空間進行隔間佈置，積極籌備下週一（24日）將重新恢復營業！（黎許傳提供）

資源莊大禮堂為一層樓的鋼構建築物，內部以採油用的油管作為屋架，具有時代與在地產業特色，目前列冊追蹤。（記者廖雪茹攝）

炎夏消暑少不了沁涼的枝仔冰。（黎許傳提供）

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