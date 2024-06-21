宗教博物館第18場回佛對談 7/5登場

第18場回佛座談邀請不同宗教信仰，及人文學者、關心環境生態代表與談，精彩可期。（宗博館提供）

2024/06/21 11:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕由世界宗教博物館發展基金會和世界宗教博物館主辦、生命和平大學協辦的第18場回佛對談，7月5、6日兩天再度回到台灣舉辦，跨越宗教限制，廣邀各宗教代表，與科學家進行靈性與科學的對話，希望透過4場專題演講、8場對談，探討生態永續到底有沒有解方？

2001年，阿富汗巴米揚大佛被毀後，接踵而來的美國911事件震驚全球，人心浮動不安。靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師，自覺背負一份神聖使命與責任，本著尊重、包容、博愛理念，以佛教和平圓融精神，從2002年起，在全球11個國家展開一系列跨宗教的「回佛對談」，在宗教界受到矚目。

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世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師表示，聯合國1980年提出「永續發展」至今，地球均溫升高未減緩，極端氣候越發劇烈，兩極冰帽有去無回，思考宗教與信仰或對生命博愛慈悲，或對自然敬畏謙卑，面對當前嚴峻的地球危機，信仰的力量可以為地球生命的延續做些什麼呢？

針對「如何讓地球永續運行」的課題，第18場回佛對談以「生態永續有沒有解方？」為主題，邀請科學家、宗教領袖與學者，共同探討如何實現生態永續？

世界宗教博物館館長馬幼娟說，有23年歷史的回佛對談，陸續在全球各地登場，第18場首次於世界宗教博物館辦理，意義非凡。這次對談特色是跨界、跨域、跨國，邀請佛教、伊斯蘭教、猶太教、道教等不同信仰代表，及全球各地不同宗教背景的生態人文學者、關心環境生態的原住民信仰代表與談。

兩天的對談精彩可期，歡迎關心宗教、生態、環保的民眾到場，與大師、學者、專家互動、交流，報名網址 https://reurl.cc/qVnblp 。

對談特色是跨界、跨域、跨國，邀請不同信仰代表，及全球關心環境生態代表與談。（宗博館提供）

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