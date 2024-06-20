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擴大專技人員任公職 公職護理師285人搶10名額

考試院今開院會，考選部長劉孟奇報告公職專技人員考試新制上路一年半的初步成果。（考選部提供）

考試院今開院會，考選部長劉孟奇報告公職專技人員考試新制上路一年半的初步成果。（考選部提供）

2024/06/20 17:43

〔記者林曉雲／台北報導〕擴大引進優秀專技人員任公職，考選部改革考試制度，強化實務經驗、減少筆試科目，去年元旦新制上路迄今一年半，考選部統計首年成果，公職護理師285人搶10個名額，17人進到第2試，最終錄取率僅5.59%，競爭激烈。

考試院長黃榮村今在院會中聽取考選部報告後表示，引進專技人才進入公部門服務，對於用人機關業務推展具有正面效益，未來將持續精進考試方式，以回應用人機關需求。

考選部進行「公務人員高考三級公職專門職業及技術人員考試制度沿革暨112年考試辦理情形」報告，依考選部統計，112年舉辦考試之需用名額共159名，以公職社會工作師需用114名最高，公職獸醫師21名次之，公職護理師10名，公職建築師7名，公職藥師4名，公職臨床心理師、公職食品技師及公職醫事檢驗師各為1名。

報考人數共1077人，也以社工師684人最多，錄取率24.86％，食品技師及醫檢師錄取率各為4.55％及5.88％，但臨床心理師僅2人報名，1人進到第2試，第2試錄取率100％，考選部計算第2試錄取率是第2試錄取人數除第1試到考人數。

考選部分析，公職社會工作師類科報考人數不增反減，推測係改革後應考資格趨嚴，增加執業執照及實務經驗年資規定，致報考人數減少，但到考率提升；公職獸醫師及公職建築師減為考2科，並增加口試，仍未具足夠誘因而使報考人數減少。

公職專技人員考試共有14類科，包括獸醫師、社工師、建築師、土木工程技師、食品技師、醫事檢驗師、測量技師、藥師、護理師、臨床心理師、諮商心理師、營養師、醫事放射師及防疫醫師。

考選部說明，改革後之公職專技人員考試14類科考試方式齊一，併採筆試與口試，筆試專業科目2科，應考人均須通過第一試筆試後，始取得第二試口試資格，筆試成績占70％，口試成績占30％，二者合併計算總成績後擇優錄取。

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