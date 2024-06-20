購票得爬樓梯上2樓不便民 台鐵苗栗站：可搭電梯

台鐵苗栗車站為跨站式站房，但民眾投訴1樓未設自動售票機，年長者得爬樓梯上2樓才能購票。（記者彭健禮攝）

2024/06/20 16:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台鐵苗栗車站為跨站式站房，但民眾投訴1樓未設自動售票機，年長者得爬樓梯上2樓才能購票。苗栗站方表示，車站為跨站式站房，售票、剪收票設備都設置在2樓，有電梯可供長者或行動不便旅客使用。

讀者向本報投訴指出，苗栗火車站是「一等站」，台鐵局改制公司化後，對於提升苗栗車站的「友善度」至今牛步，包括1樓未設置自動售票機及進出閘門、未設置台鐵便當本舖，以及7月即將開幕的超商未來可能成為車站內唯一有冷氣吹的地方，都讓外界恥笑苗栗，也讓台鐵面子掛不住。

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對此，苗栗站方表示，苗栗車站於2013年改建跨站式站房啟用，當初改建設計時，所有售票、剪收票設備都規劃在2樓。雖自動售票機可提供旅客方便購買車票，並提供儲值電子票證、網路訂票取票等功能，但若僅是要提取預定車票，還是得上2樓售票處。

站方表示，或許有旅客會覺得不方便，或認為對長者及行動不便者不友善，但車站在東、西站1樓都設有電梯，長者或身障人士可多加利用，未來前站1樓及月台也規劃增設電扶梯，提升友善服務。

至於販售台鐵便當部分，站方表示，原東站1樓候車大廳已標租出去，已有超商業者即將進駐，預計7月開幕，屆時將提供代售台鐵便當服務。車站冷氣部分，去年夏天已添購4大2小共6台移動式冷風扇並增設排風扇，只要站房溫度達到一定程度就會啟用，對於旅客提供之意見，將持續向公司反映。

苗栗站方表示，車站為跨站式站房，售票、剪收票設備都設置在2樓，東、西站入口處皆有電梯可供長者或行動不便旅客使用。 （記者彭健禮攝）

至於販售台鐵便當部分，站方表示，原東站1樓候車大廳已標租出去，已有超商業者即將進駐，預計7月開幕，屆時將提供代售台鐵便當服務。（記者彭健禮攝）

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