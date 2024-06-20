社會組跨足科技業 中大光電系「產業碩士專班」首位畢業生將投入業界

為促進學用合一，培育產業發展所需的高階人才，中央大學光電科學與工程學系產業碩士專班兩年前開始招收社會組畢業生。（圖由中央大學提供）

2024/06/20 16:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕社會組成功跨足科技業！2年前開始招收社會組畢業生的中央大學光電科學與工程學系「產業碩士專班」，今年首位畢業生黃智彙即將在7月進入光寶科技公司工作。校方指出，只要學生有一定素質，搭配適當的課程，達成翻轉職涯的目標並非不可能。

黃智彙以台北大學經濟系學士學位及台北大學資管所碩士學位的身分進入中大光電產碩班就讀2年；其指導教授鄭恪亭表示，黃同學的學習狀況及研究表現相當優異，證實中大光電產碩班真的能夠成功翻轉一個人的職業生涯。

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該方案的設計者、中央大學光電科學與工程學系講座教授孫慶成認為，在高中學程中，自然組與社會組間的分野不明顯，因此文法商的學生進入大學前的數理仍是有一定的程度。

不過，當這些學生念了4年的社會組科目後，如欲轉往工程師的訓練，其實並非不可能，只要課程設計得當，加上學生的素質在一定的水準之上，這種翻轉有其可能性。

而協力推動此產業碩士專班的中央大學理學院副院長楊宗勳強調，這些從國立大學社會組錄取的產碩班學生之學習成效不但令人滿意，在一些重要的必修課程中，甚至還能名列前茅。

中央大學周景揚校長指出，大學扮演一個國家人力資源之產生者，當國家有需要，大學就有義務去創造更多的彈性空間，讓人力資源可以被優化，才能對社會做出最大的貢獻。黃智彙經2年的學習與訓練，與合作廠商成功地達成當初所設立的目標，這樣的模式將可成為高等教育的重要參考。

中央大學光電科學與工程學系「產業碩士專班」今年首位畢業生黃智彙（前排右一）即將在7月進入科技業工作。（圖由中央大學提供）

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